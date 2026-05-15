Proponen sustituir al Info CDMX por organismo unipersonal

La autoridad garante de acceso a la información pública, que sustituirá al Info CDMX y se llamará “Instituto de Transparencia para el Pueblo de la Ciudad de México”, será un órgano unipersonal y ya no un órgano colegiado, además de que su titular será nombrado por quien ocupe la jefatura de gobierno, esto de acuerdo con la propuesta del diputado local de Morena, Víctor Hugo Romo.

Se trata de una de las dos iniciativas de Romo que, junto con las tres iniciativas de la jefa de Gobierno Clara Brugada, que ayer se turnaron a comisiones para ser analizadas e integradas en un solo dictamen, se votarán en el pleno el 31 de mayo, detalló el diputado.

El nuevo esquema de acceso a la información implica que el Instituto de Transparencia para el Pueblo de la Ciudad de México será un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General.

Sobre la posibilidad de que Laura Enríquez Rodríguez, actual titular del Info CDMX, sea la titular del nuevo instituto, Romo comentó en entrevista: “no es mi candidata, pero es un gran perfil, vamos a ver qué decide la jefa de gobierno”.

Foto: Especial

El diputado morenista, quien es presidente de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, detalló que en los próximos días habrá “dos foros para analizar las iniciativas junto con los expertos en transparencia, de esos dos foros voy a recoger algunas cosas que tengan inquietud, sobre todo la sociedad civil organizada”.

Una de las iniciativas de la jefa de Gobierno es crear la Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información en la Ciudad de México, allí se establece que cada dependencia de gobierno contará con su propio Comité de Transparencia y Unidad de Transparencia, que responderán las solicitudes de información.

Y el Instituto de Transparencia para el Pueblo de la Ciudad de México se encargará de diseñar la estrategia general de acceso a la información, resolver los recursos de revisión que interpongan los ciudadanos, entre otras funciones.

Brugada también envió a Donceles la iniciativa para expedir la Ley de Protección de Datos Personales y otra para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Estamos pensando que alrededor del miércoles 27 de mayo estaremos sesionando en comisiones para aprobar todo el paquete en un solo dictamen, para que el 31 de mayo que es el último día de sesiones, aprobemos en el pleno la reforma completa” dijo Romo.

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