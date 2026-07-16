Continúan estudios para definir reparación de grieta en avenida Loreto Fabela

La circulación en la avenida José Loreto Fabela permanecerá afectada por el cierre parcial en el tramo donde el pasado 7 de julio apareció una grieta de más de 700 metros de longitud, mientras autoridades capitalinas continúan con los estudios para determinar la solución definitiva al problema que afecta esta vialidad de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) afirmó que la fractura fue ocasionada por una combinación de factores naturales y fallas en la infraestructura hidráulica.

La grieta se extiende a lo largo de aproximadamente 750 metros sobre la avenida José Loreto Fabela, entre las avenidas 508 y 510, cerca del Bosque de Aragón, alcanza hasta 1.3 metros de profundidad en algunos puntos.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Durante una inspección realizada este jueves por personal de la SGIRPC y de las secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de Obras y Servicios (Sobse), así como de la alcaldía Gustavo A. Madero y especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM, se efectuaron nuevas mediciones para definir las obras de reparación.

Los dictámenes preliminares de la Dirección de Análisis de Riesgos de la SGIRPC descartan que la falla tenga un origen único.

La dependencia precisó, en un mensaje en redes sociales, que acuerdo con los estudios, el agrietamiento es resultado de la combinación del subsuelo lacustre característico de la zona, el hundimiento diferencial del terreno y la susceptibilidad del área a inundaciones.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

A ello se sumó la presencia de al menos cinco fugas de agua subterráneas, que ya fueron reparadas, cuya presión reblandeció el terreno y favoreció la aparición de la fisura.

“La grieta es analizada con el objetivo de definir las acciones de mitigación de riesgos y reparación que se implementarán en la zona”, remarcó Protección Civil en X.