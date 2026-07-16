Precampañas rumbo a elección de 2027 en CDMX iniciarán en enero

Las precampañas en la Ciudad de México iniciarán el 4 de enero del 2027 para quienes aspiran a alcaldías, diputaciones locales y concejalías en la ciudad, así lo dio a conocer la autoridad electoral local.

Durante las precampañas, quienes aspiran a las candidaturas de cada partido, realizarán eventos internos para difundir sus propuestas entre los militantes de su instituto político.

Se les permite difundir sus propuestas, pero está prohibido por la legislación electoral pedir el voto de forma explícita a la ciudadanía en general. Después de las precampañas, cada instituto político define a sus candidatos para la elección del 6 de junio del 2027.

También la autoridad electoral local dio a conocer que en agosto próximo emitirán la convocatoria, para que los partidos políticos y la ciudadanía, participen en el proceso electoral.

Luego, en septiembre el Consejo General de la autoridad electoral local, declarará formalmente iniciado el proceso electoral local ordinario 2026-2027.

Y el 4 de enero del 2027 iniciarán las precampañas. Después de que cada partido haya definido a sus candidatos a los puestos de elección popular, esos candidatos se registrarán ante la autoridad electoral local y empezarán formalmente las campañas.

Durante las campañas, los candidatos llevarán a cabo mítines en los que expondrán sus propuestas de campaña, también las difundirán en redes sociales y participarán en debates.

Generalmente dos o tres días antes de la elección se declara una veda electoral, en la que ningún candidato puede hacer campaña, finalmente la elección se llevará a cabo el domingo 6 de junio del 2027.