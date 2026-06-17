Ventas superarán los 5 mil mdp por el Día del Padre: CANACO CDMX

La celebración del Día del Padre, dejará una derrama económica estimada en 5 mil 506 millones de pesos en la Ciudad de México, cifra que representa un crecimiento de 11.7 por ciento respecto a las ventas registradas durante la misma festividad en 2025.

Celulares, productos de mayor demanda para el Día del Padre. Foto: Cuartoscuro

El gasto promedio por festejo será de 3 mil 59 pesos, monto destinado principalmente a la compra de regalos, comidas y reuniones familiares para homenajear a los padres de familia, el próximo domingo 21 de junio, de acuerdo con proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

Imagen día del padre

Casi 2 millones de papás en CDMX

Papá disfrazado de superheroe con su hijo para celebrar el Día del Padre

Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la capital del país residen entre 1.7 y 1.9 millones de padres, quienes serán los principales protagonistas de esta celebración.

día del Padre

Los sectores que registrarán el mayor repunte en ventas durante este fin de semana serán restaurantes, bares y centros de entretenimiento; tiendas de ropa, calzado y accesorios para caballero; comercios de artículos electrónicos, gadgets y telefonía celular; tiendas departamentales y de autoservicio.

Ideas para celebrar el Día del Padre en casa Foto: *iStock

También se espera un repunte en las va ventas en establecimientos dedicados al comercio de vinos, licores y productos de cuidado personal.

Compra en negocios formales

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, llamó a la ciudadanía a realizar sus compras en negocios formalmente establecidos, al señalar que éstos garantizan la calidad de los productos y la seguridad de las transacciones, además de contribuir a la generación de empleos y al fortalecimiento de la economía local.

Subrayó que el consumo generado por el Día del Padre representa un impulso importante para el sector comercio, servicios y turismo de la capital, en un contexto de recuperación y crecimiento de la actividad económica.