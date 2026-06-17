Ventas superarán los 5 mil mdp por el Día del Padre: CANACO CDMX
El gasto promedio para celebrar el Día del Padre superará los 3 mil pesos por familia, principalmente en regalos, comidas y reuniones el domingo 21 de junio.
La celebración del Día del Padre, dejará una derrama económica estimada en 5 mil 506 millones de pesos en la Ciudad de México, cifra que representa un crecimiento de 11.7 por ciento respecto a las ventas registradas durante la misma festividad en 2025.
El gasto promedio por festejo será de 3 mil 59 pesos, monto destinado principalmente a la compra de regalos, comidas y reuniones familiares para homenajear a los padres de familia, el próximo domingo 21 de junio, de acuerdo con proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.
Casi 2 millones de papás en CDMX
Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la capital del país residen entre 1.7 y 1.9 millones de padres, quienes serán los principales protagonistas de esta celebración.
Los sectores que registrarán el mayor repunte en ventas durante este fin de semana serán restaurantes, bares y centros de entretenimiento; tiendas de ropa, calzado y accesorios para caballero; comercios de artículos electrónicos, gadgets y telefonía celular; tiendas departamentales y de autoservicio.
También se espera un repunte en las va ventas en establecimientos dedicados al comercio de vinos, licores y productos de cuidado personal.
Compra en negocios formales
El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, llamó a la ciudadanía a realizar sus compras en negocios formalmente establecidos, al señalar que éstos garantizan la calidad de los productos y la seguridad de las transacciones, además de contribuir a la generación de empleos y al fortalecimiento de la economía local.
Subrayó que el consumo generado por el Día del Padre representa un impulso importante para el sector comercio, servicios y turismo de la capital, en un contexto de recuperación y crecimiento de la actividad económica.