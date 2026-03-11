Velan a trabajador que murió en desplome de edificio en San Antonio Abad; esto piden

Iván Raúl Vega Montiel de 33 años de edad, no tenía mucho que había subido de escalafón en su trabajo en una empresa relacionada con la construcción, con la esperanza de comprar un terreno donde construir una casa para su esposa y sus hijos.

Lamentablemente perdió la vida al colapsarse un edificio en donde trabajaban en Avenida San Antonio Abad, colonia Transito en la Ciudad de México y hoy su cuerpo es velado en su domicilio en el municipio de Nezahualcóyotl.

Predio en calzada San Antonio Abad. Jonás López

Lo recuerdan con cariño

En una ceremonia privada, sus seres queridos y amigos lo recuerdan como admiración y respeto de que solo buscaba el beneficio para su familia.

Siempre fue muy tranquilo muy trabajador muy responsable, quería mucho a sus hijos…para tener bien a sus hijos a su esposa”, recordó Fernando Hernández, primo de Iván.

Recuerdan que empezó desde varios oficios y su deseo de superarse lo llevo a escalar posiciones.

El derrumbe en San Antonio Abad Especial

En la constructora empezó a trabajar desde ayudante, entonces a su mamá le dijo le dijo que iba a salir adelante hasta que le dieron subió de puesto empezó agarrar la maquinaria pesada”, añadió.

Quería construir una casa para su familia

Iván siempre quiso comprar un terreno para construir una casa y tener bien a su familia, por lo que ahora solo piden que la empresa donde laboraba los apoye.

Derrumbe en San Antonio Abad. Especial

Sí estamos peleando que le den una indemnización a la esposa y a los hijos obviamente y si un poco molestos porque los meten a lugares así sin saber si están en condiciones para trabajar, porque si lo hubiera revisado desde el principio las autoridades correspondientes, ahorita no hubiera pasado todo esto”.

El cuerpo de Iván llegó a su domicilio en Nezahualcóyotl durante la madrugada y hoy es velado por su familia y amigos y se espera que sea sepultado en las próximas horas en el panteón de los Rosales, en una ceremonia privada.

*bb