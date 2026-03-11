Alertan por fraudes con ‘paquetes mundialistas’ en CDMX

A poco más de tres meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades en ciberseguridad federales y de la Ciudad de México advirtieron sobre el aumento de fraudes digitales relacionados con la venta de supuestos paquetes turísticos, boletos y experiencias vinculadas al torneo.

Señalaron que, conforme se acerca el Mundial, se ha registrado un incremento de anuncios y ofertas sospechosas que circulan en internet y redes sociales.

Los ciberdelincuentes estarían aprovechando el entusiasmo por el Mundial para difundir páginas web que simulan ser agencias de viaje o portales oficiales relacionados con el evento.

Estos sitios suelen replicar logotipos, imágenes y textos institucionales para aparentar legitimidad y promocionan supuestos “paquetes todo incluido” que ofrecen boletos para partidos, hospedaje y transporte en las ciudades sede, advirtieron de manera conjunta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Modus operandi de fraudes con ‘paquetes mundialistas’

Alertan por fraudes rumbo al Mundial 2026. Cuartoscuro / Tomás Pérez de la Cruz

Las ofertas se difunden principalmente en motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde también operan perfiles falsos que se hacen pasar por asesores de viaje o representantes de agencias internacionales.

Las autoridades de ciberseguridad federales y locales precisaron que una de las estrategias más comunes consiste en enviar cotizaciones acompañadas de contratos con apariencia formal y supuestos folios de reservación.

Para “asegurar el lugar”, los supuestos vendedores exigen pagos inmediatos, muchas veces mediante transferencias, depósitos en efectivo o incluso criptomonedas, lo que dificulta rastrear el dinero una vez concretado el fraude.

Recomendaciones

Ante este escenario, la SSP y la SSC recomendaron a los aficionados comprar boletos y paquetes únicamente a través de sitios oficiales, como la plataforma de venta de entradas de FIFA.

También sugirieron verificar que las páginas de hospedaje o agencias cuenten con dominios auténticos y certificados de seguridad, además de desconfiar de promociones con precios demasiado bajos o que presionen para realizar pagos urgentes.

Otra recomendación clave es “no compartir datos bancarios, contraseñas ni códigos de verificación y evitar transferencias a cuentas personales o pagos mediante criptomonedas”.

Además, se exhorta a la población a reportar cualquier sitio sospechoso o intento de fraude a las instancias correspondientes, con el fin de rastrear estas redes de estafa.

Prevén 5 millones de aficionados

La advertencia se emitió en un comunicado conjunto, mientras la demanda de servicios turísticos se proyecta que vaya en aumento conforme se acerca el Mundial, especialmente en ciudades sede como la Ciudad de México, donde autoridades esperan la llegada de más de 5 millones de aficionados, tanto para disfrutar la inauguración del evento como para conectar con las otras ciudades sede: Monterrey y Guadalajara.

Ante ello, las autoridades insistieron en que “la prevención digital será clave para evitar fraudes”.

