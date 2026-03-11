Continúa Fase I de Contingencia por ozono en CDMX y Edomex; sigue Doble No Circula
De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, las condiciones del clima no son adecuadas.
La mala calidad del aire sigue pegando muy fuerte en el Valle de México. Las autoridades confirmaron que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, así que las restricciones y recomendaciones continúan para hoy miércoles 11 de marzo.
De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, las condiciones del clima no están ayudando: hay alta presión, poco viento y mucha radiación solar, una combinación que hace que los contaminantes se queden atorados en el aire.
Fase 1 de contingencia
Ante esto, las autoridades piden a la población tomar precauciones, sobre todo entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche, que es cuando se registran los picos más altos de contaminación. En ese horario se recomienda evitar hacer ejercicio o actividades al aire libre, especialmente en el caso de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios o del corazón. También se sugiere posponer eventos deportivos, culturales o cualquier actividad masiva al aire libre.
Además, se pide a la gente poner de su parte para bajar la contaminación: usar menos el coche, hacer trámites o compras en línea, evitar aerosoles, pinturas o solventes, y cargar gasolina preferentemente después de las 6 de la tarde o antes de las 10 de la mañana. Incluso recomiendan reducir el consumo de gas en casa, por ejemplo, acortando las duchas o cocinando con recipientes tapados.
Doble No Circula
En cuanto a la circulación de vehículos, sigue el Doble Hoy No Circula. No podrán circular de 5 de la mañana a 10 de la noche:
– Autos con holograma 2.
– Autos con holograma 1 cuya placa termine en 1, 3, 4, 5, 7 o 9.
– Autos con holograma 0 y 00, engomado rojo y placa terminación 3 o 4.
– Vehículos sin holograma, autos nuevos con permiso, placas foráneas o pase turístico tendrán las mismas restricciones que holograma 2.
También hay limitaciones para vehículos de carga y algunas unidades de reparto de gas, mientras que taxis con restricción podrán circular de 5 a 10 de la mañana, pero después ya no.
Hay excepciones: vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte de emergencia, transporte escolar, autos para personas con discapacidad, servicios funerarios y transporte de alimentos perecederos, entre otros.
Las autoridades estarán monitoreando la calidad del aire y hoy a las 15 horas informarán si la contingencia continúa o si se levanta.
*bb