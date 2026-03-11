Continúa Fase I de Contingencia por ozono en CDMX y Edomex; sigue Doble No Circula

La mala calidad del aire sigue pegando muy fuerte en el Valle de México. Las autoridades confirmaron que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, así que las restricciones y recomendaciones continúan para hoy miércoles 11 de marzo.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, las condiciones del clima no están ayudando: hay alta presión, poco viento y mucha radiación solar, una combinación que hace que los contaminantes se queden atorados en el aire.

Mala calidad del aire en CDMX y Edomex. Eduardo Jiménez.

Fase 1 de contingencia

Ante esto, las autoridades piden a la población tomar precauciones, sobre todo entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche, que es cuando se registran los picos más altos de contaminación. En ese horario se recomienda evitar hacer ejercicio o actividades al aire libre, especialmente en el caso de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios o del corazón. También se sugiere posponer eventos deportivos, culturales o cualquier actividad masiva al aire libre.

Además, se pide a la gente poner de su parte para bajar la contaminación: usar menos el coche, hacer trámites o compras en línea, evitar aerosoles, pinturas o solventes, y cargar gasolina preferentemente después de las 6 de la tarde o antes de las 10 de la mañana. Incluso recomiendan reducir el consumo de gas en casa, por ejemplo, acortando las duchas o cocinando con recipientes tapados.

La CAMe activó la contingencia ambiental desde ayer Karina Tejada

Doble No Circula

En cuanto a la circulación de vehículos, sigue el Doble Hoy No Circula. No podrán circular de 5 de la mañana a 10 de la noche:

– Autos con holograma 2.

– Autos con holograma 1 cuya placa termine en 1, 3, 4, 5, 7 o 9.

– Autos con holograma 0 y 00, engomado rojo y placa terminación 3 o 4.

– Vehículos sin holograma, autos nuevos con permiso, placas foráneas o pase turístico tendrán las mismas restricciones que holograma 2.

También hay limitaciones para vehículos de carga y algunas unidades de reparto de gas, mientras que taxis con restricción podrán circular de 5 a 10 de la mañana, pero después ya no.

Hay excepciones: vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte de emergencia, transporte escolar, autos para personas con discapacidad, servicios funerarios y transporte de alimentos perecederos, entre otros.

Las autoridades estarán monitoreando la calidad del aire y hoy a las 15 horas informarán si la contingencia continúa o si se levanta.

*bb