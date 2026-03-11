“¡Mamá!”... Rompe en llanto ‘El Donas’ de la Antiunión durante su arresto en CDMX

Jesús Daniel ‘N’, alias ‘El Donas’ de la Fuerza Antiunión, rompió en llanto durante su arresto en la Ciudad de México (CDMX), luego de que se le relaciona con tres eventso de disparos ocurridos en junio, octubre y diciembre del 2024, así como otro en abril del 2025.

El pasado 7 de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó de la detención del joven y señaló que estaba identificado como objetivo prioritario en la capital del país.

‘El Donas’ llora durante su arresto en CDMX

'El Donas', detenido en CDMX. Especial

Días después de que se dio a conocer sobre su captura, se ha filtrado un video en redes sociales en donde se observa el momento en que fue arrestado por agentes de la Policía de Investigación.

El periodista Carlos Jiménez hizo públicas las imágenes en donde se ve cómo le notifican a ‘El Donas’ sobre la orden de aprehensión en su contra y este llora y con la voz entrecortada pronuncia: ‘Mamá’.

Por lo que se escucha, su madre estaba presente al momento de la captura, pues una voz de mujer estaba pidiendo que no lo grabaran.

‘El Donas’ siguió llorando mientras la policía a cargo le notificaba sobre su traslado al Reclusorio Varonil Oriente.

Mamá, salió chillón el matón”, se lee en la publicación de C4 Jiménez.

¿Quién es Jesús Daniel ‘N’?

Según la información recabada en indagatorias, Jesús Daniel ‘N’, de 20 años, está identificado como probable integrante de un grupo delictivo, antagónico de otra célula con la que mantiene disputa en la colonia Morelos, es decir, la Fuerza Antiunión Tepito.

A ‘El Donas’ se le relaciona con tres eventos de disparos ocurridos en junio, octubre y diciembre de 2024 donde tres personas resultaron lesionadas y una perdió la vida; y otro ocurrido en abril de 2025 donde una mujer y un hombre resultaron lesionados.

También se sabe que Jesús cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario por el delito de Portación de arma de fuego.

¿Dónde fue detenido?

La captura de ‘El Donas’ se logró en la calle Jesús Carranza, en la colonia Morelos, cuando policías lo descubrieron portando una pistola, junto a dos acompañantes.

Cuando les marcaron el alto, Jesús Daniel y sus cómplices comenzaron a correr, pero, ntes de ingresar a una unidad habitacional, los policías les dieron alcance y, al realizarles una revisión preventiva, les aseguraron marihuana, el arma y los cartuchos.

Por lo anterior, los hombres, dos de 20 años y uno que dijo tener 16 años fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

