Extraen cuerpo de tercer trabajador sin vida en edificio colapsado en San Antonio Abad

Grandes labores de búsqueda y rescate se observaron este martes tras el derrumbe de un edificio en Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, donde equipos de emergencia lograron sacar el tercer cuerpo sin vida que estaba bajo los escombros.

Derivado de los trabajos que se realizan para encontrar al último trabajador afectado por el colapso parcial del edificio ubicado en Av. San Antonio Abad, lamentablemente, se confirma su fallecimiento. Continuamos realizando labores para la recuperación del cuerpo, señaló en sus redes sociales la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC.

Rescate de cuerpos Especial

Bomberos y más autoridades de la Ciudad de México informaron que durante la madrugada fue recuperado el segundo trabajador sin vida, localizado entre los restos del inmueble que colapsó la tarde del lunes.

El director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, Juan Manuel Pérez Cova, confirmó a las 5:26 horas de este martes 10 de marzo que el cuerpo fue recuperado y puesto a disposición de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Segundo cuerpo

“En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, publicó el jefe de bomberos en su cuenta oficial.

Togo, perrito rescatista localiza los cuerpos

Durante las labores de búsqueda destacó la participación de Togo, un perrito especializado en rescate del Heroico Cuerpo de Bomberos, quien logró ubicar a una de las personas atrapadas bajo los escombros.

Rescate de cuerpos Especial

El binomio canino realizó el marcaje del punto exacto donde se encontraba el trabajador, lo que permitió a los rescatistas iniciar las maniobras para recuperar el cuerpo.

Cuatro trabajadores quedaron atrapados

De acuerdo con los reportes, 13 trabajadores se encontraban en el inmueble cuando ocurrió el colapso, poco antes de las 15:00 horas del lunes.

Luego del derrumbe 4 trabajadores quedaron atrapados entre los escombros, uno fue rescatado con vida y trasladado al Hospital Rubén Leñero, dos trabajadores fueron localizados sin vida durante las labores de rescate.

Y uno más ya fue ubicado sin vida, alrededor de las 9:05 fue sacado de entre los escombros.

El trabajador lesionado fue identificado como Ángel David Miranda, quien se encuentra policontundido y en estado delicado, aunque aparentemente estable, según reportes preliminares.

Edificio tenía daños estructurales desde los sismos

El inmueble que colapsó se ubicaba en San Antonio Abad número 130, en la colonia Tránsito, y se trataba de un edificio abandonado considerado de alto riesgo estructural.

Según autoridades capitalinas, la construcción había sufrido daños severos durante los sismos de 1985 y 2017, por lo que se encontraba programado para ser demolido.

Sin embargo, el edificio terminó colapsando antes de que iniciaran los trabajos de demolición, lo que derivó en el accidente ocurrido durante las labores en el lugar.

El derrumbe en San Antonio Abad Especial

Autoridades supervisan las labores de rescate

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acudió al sitio del siniestro para supervisar las acciones de los equipos de emergencia y reiteró que las labores de búsqueda continuarán hasta localizar al último trabajador desaparecido.

Esta mañana vehículos de servicios periciales llegaron nuevamente al lugar del derrumbe, mientras rescatistas iniciaban las maniobras para recuperar a la tercera persona que permanecía bajo los escombros.

*bb