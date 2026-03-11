Catean predio en Tláhuac; hallan 'meta', LSD y detienen a un sujeto

Un operativo conjunto de fuerzas federales y capitalinas derivó en la detención de un hombre y el aseguramiento de varias dosis de droga sintética, entre ellas LSD, durante un cateo realizado en una vivienda de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México.

Los hechos se registraron tras una serie de denuncias ciudadanas, en un domicilio ubicado en la calle Manuel M. López, de la colonia Zapotitlán en un inmueble ubicado como punto de almacenamiento y posible distribución de narcóticos.

Bolsa con metanfetamina Foto: Especial

Operativo conjunto ejecuta el cateo

El cateo fue autorizado por un juez de control luego de que un agente del Ministerio Público presentó datos de prueba obtenidos mediante trabajos de investigación de gabinete y campo.

El inmueble asegurado durante el cateo Foto: Especial

Durante la revisión, elementos de la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía capitalina, con apoyo de efectivos de la Secretaría de Marina. Defensa y Guardia Nacional, detuvieron a un hombre de 40 años y aseguraron diversas sustancias presuntamente destinadas al narcomenudeo.

Entre lo decomisado se encuentran 60 dosis de aparente LSD, 27 dosis de droga sintética y 100 gramos de metanfetamina, así como 40 dosis de cocaína.

En el sitio también fue localizada un arma de fuego con tres cartuchos útiles y un cargador.

El detenido junto con lo asegurado, fue presentado ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones, informó la SSC.

*bb