Inicia operación de nuevos módulos de vacunación contra sarampión

A partir de este sábado quedaron instalados los nuevos macro módulos de vacunación contra el sarampión, anunciados por el gobierno capitalino, con la meta de alcanzar dos millones de dosis aplicadas en la ciudad.

Hasta este 21 de febrero, un millón 379 mil 373 personas han recibido la dosis, informó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Estamos en la carrera contra el sarampión y vamos a ganarle”, insistió al subrayar que el objetivo es llegar a los dos millones en las próximas semanas.

Distribución de los centros

Los nuevos módulos fueron instalados en puntos estratégicos de distintas alcaldías.

En Gustavo A. Madero operan en el Deportivo Carmen Serdán y en el estacionamiento de la Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los nuevos módulos fueron instalados en puntos estratégicos de distintas alcaldías Foto: Especial

En Iztapalapa se habilitaron espacios en la Utopía Ixtapalcalli, sobre Calzada Ermita Iztapalapa, y en la Utopía Santa Cruz Meyehualco.

Para Benito Juárez se amplió la capacidad de atención en el Parque de los Venados, donde ya operaban brigadas sanitarias.

En Cuauhtémoc, el módulo quedó instalado en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, mientras que en Coyoacán el centro de vacunación se localiza en la zona centro de la demarcación.

Los puntos operarán a partir de este sábado y durante 15 días, en un horario ampliado de 10:00 a 24:00 horas.

Población objetivo

La estrategia busca acelerar la cobertura ante el riesgo de propagación del virus.

“Queremos ganarle al sarampión y la única manera es que te vacunes”, afirmó Brugada, al reiterar el llamado a la población a vacunarse.

Autoridades del Gobierno capitalino recordaron en una tarjeta informativa que la convocatoria está dirigida principalmente a niñas y niños —considerados prioridad— así como a personas menores de 49 años, con el propósito de reforzar la inmunidad colectiva y cortar posibles cadenas de transmisión.

