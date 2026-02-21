Limpian Barranca Anzaldo para evitar inundaciones en Magdalena Contreras

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, encabezó una jornada de limpieza en la Barranca Anzaldo, en la colonia El Ocotal, que contó con la participación de autoridades, comuneras y comuneros, vecinas y vecinos comprometidos con el cuidado ambiental, como parte de las acciones preventivas ante la próxima temporada de lluvias.

En su mensaje, el edil destacó que estas labores son permanentes y destacó que en lo que va del año se han recolectado más de 37 toneladas de residuos en diversas zonas de la demarcación.

“Este trabajo no solo rescata el espacio natural, sino que evita inundaciones, deslaves y problemas derivados de arrojar basura”, afirmó.

Mercado Guaida indicó que al concluir la temporada de lluvias es el momento idóneo para efectuar limpieza profunda, chaponeo, poda y retiro de desechos, con el fin de reducir riesgos y proteger viviendas e integridad de las familias de la demarcación durante el próximo periodo lluvioso.

Alrededor de 150 personas participaron en esta jornada donde se intervinieron 13 mil metros cuadrados de barranca, divididos en cuatro secciones. Por la complejidad del terreno, se habilitaron dos puntos de ingreso y se empleó equipo especializado de protección y seguridad en zonas profundas.

La actividad se coordinó con la Comisaría de Bienes Comunales de La Magdalena “Atlitic”, CORENADR,Sedema, la Dirección General de Fomento Económico y Economía Circular, comuneros, vecinos y elementos de la Guardia Nacional.

Mercado Guaida reiteró que cada bolsa, mueble o desecho tirado en las barrancas tapa el drenaje natural, contamina el agua, debilita el suelo y favorece deslaves con posibles pérdidas materiales y daños a viviendas.

Finalmente el edil hizo un llamado enfático: “No tiren basura en la calle y mucho menos en las barrancas. Son esenciales para el reabastecimiento de agua y el equilibrio del ecosistema del sur poniente. Cuidarlas es proteger nuestro patrimonio natural y, sobre todo, la seguridad de nuestras familias”.

Con estas acciones, la alcaldía refrenda su compromiso con la protección ambiental, la prevención de riesgos y el trabajo territorial diario para forjar una comunidad más segura y resiliente.

