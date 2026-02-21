Durante 2026 se capacitará a 2 mil 500 policías: Clara Brugada

Este 2026 se tiene como meta capacitar a dos mil 500 nuevos policías, con el objetivo de fortalecer la capacidad de reacción y reforzar las labores para consolidar una ciudad en paz, anunció la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

En 2025 se formaron mil 661 policías y este año se buscará incrementar esa cifra, bajo los lineamientos de mejorar la seguridad y construir paz, afirmó Brugada.

Al encabezar la graduación de 507 cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, desde el Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec, la mandataria enfatizó que la formación y profesionalización policial es uno de los pilares de la estrategia de seguridad.

“Esta da continuidad a ejes como la mejora de las condiciones laborales, el fortalecimiento tecnológico y la preparación constante, a los que se suma la atención a las causas”, expresó.

Perfil de los egresados

De los 507 nuevos policías, 282 son hombres y 225 mujeres, quienes concluyeron satisfactoriamente su proceso de formación y se integran al estado de fuerza para fortalecer la protección de la ciudadanía, detalló en su oportunidad el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

Foto: Especial

Se trata de cuatro generaciones formadas en la Universidad de la Policía: las 295 y 297, con perfil de policía de proximidad; la 296, como analista táctico e investigador y la séptima, con perfil de policía penitenciario.

“Cuentan con el respaldo institucional y el apoyo de la jefa de Gobierno para contribuir al fortalecimiento de la seguridad y a la construcción de una ciudad más segura, justa y en paz”, afirmó.

En ese sentido, Clara Brugada exclamó que “no basta con tener policías eficientes y honestos. La Ciudad de México necesita policías formados en la cercanía y la proximidad y que actúen bajo las normas”.

“No queremos corrupción, no queremos ineficacia, no queremos simulación, pero sí queremos convicciones y valores”.

Ello, al tiempo que dio a los elementos la bienvenida a “la mejor policía del país”.

Foto: Especial

Lucha contra la extorsión

Subrayó que no se trata de “una frase hueca”, al insistir en que desde 2019 la incidencia delictiva mantiene una tendencia a la baja.

Como ejemplo, dijo, los delitos de alto impacto registran una disminución de 16.25 por ciento respecto a 2025. En el mismo periodo, el homicidio doloso bajó 10 por ciento.

“Nuestro reto es lograr que estos grandes resultados vayan a la par con la percepción que tiene la población”, puntualizó, al señalar que el Gabinete de Seguridad redoblará esfuerzos y que en 2026 se impulsará como eje prioritario la lucha frontal contra la extorsión.

Este sábado también recibieron su insignia 106 elementos que se incorporan al servicio profesional de carrera al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y 44 servidoras y servidores públicos de la SSC que concluyen el curso de mandos habilitados.

Foto: Especial

*DRR*