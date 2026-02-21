Capturan a cubano por robo a casa; escapaba con 8 pares de botas

Un hombre de 45 años, de origen cubano, fue detenido en flagrancia cuando robaba ocho pares de botas de piel en el interior de una vivienda en la colonia Ampliación Penitenciaría, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El reporte policial señala que los hechos ocurrieron en el cruce de Ferrocarril Interoceánico y Tapicería, donde vecinos solicitaron apoyo a policías capitalinos que realizaban un patrullaje.

Los colonos advirtieron a los uniformados de un robo en curso, en una casa habitación.

Al arribar, los uniformados fueron informados por el propietario que una persona había ingresado sin autorización e intentaba sustraer varios objetos.

Con el consentimiento del afectado, los oficiales entraron al inmueble y localizaron al presunto ladrón aún dentro del domicilio.

Tras una revisión preventiva, al sujeto se le aseguraron una bolsa de plástico negra que contenía ocho pares de botas confeccionadas en piel, con un valor aproximado de 20 mil pesos.

El hombre fue detenido en el lugar y, luego de que se le informaran sus derechos, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público junto con la mercancía recuperada, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

