Vehículo se desploma desde segundo piso en estacionamiento de centro comercial

Una conductora cayó con su vehículo desde el segundo piso del estacionamiento de un centro comercial ubicado en la esquina de Calzada del Hueso y Avenida Miramontes, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

El incidente ocurrió este martes, cuando la mujer realizó una serie de maniobras que provocaron que el automóvil cayera desde el segundo nivel del estacionamiento hasta el suelo, donde quedó volcado.

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al lugar tras recibir el reporte y se aproximaron para auxiliar a la conductora.

La conductora fue diagnosticada con crisis nerviosa, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital Foto: Especial

Los oficiales ayudaron a la mujer a salir del vehículo, además de solicitar la presencia de los servicios de emergencia para que recibiera atención médica.

Minutos después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al sitio y realizaron la valoración correspondiente.

La conductora fue diagnosticada con crisis nerviosa, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.

En tanto, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizó las labores necesarias para retirar el vehículo que quedó volcado tras la caída.