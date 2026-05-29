¿Quiénes son Zafar y Guillermo? La pareja perdida en CDMX desde hace 9 días

“La Ciudad de México hizo que fuera fácil enamorarse, de la ciudad y de ti”, esta frase acompaña a uno de los últimos videos que Guillermo Jaffet compartió en sus redes sociales, antes de desaparecer junto con su esposo keniano estadounidense, Zafar Padamsee Mawani, en la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan al sur de la capital.

La pareja desaparecida Especial

Sus fichas de búsqueda fueron publicadas 3 días después de su desaparición. Imagen Noticia de la Noche habló con una persona cercana a Guillermo, dijo que en octubre la pareja se mudó junto con la mamá de Zafar a una casa en Huixquilucan, Estado de México.

Pareja desaparecida

El pasado 20 de mayo inició todo el calvario, ambos salieron a reunirse con un supuesto proveedor de elevadores para personas con discapacidad ya que buscaban instalar uno en la casa de la mamá de Zafar por su estado de salud.

¿Qué se sabe de la pareja?

Zafar Padamsee Mawani es empresario y tiene varios departamentos que renta en la plataforma Airbnb en Estados Unidos, en tanto Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años es originario de Acayucan, Veracruz y es diseñador de modas.

Pareja desaparecida

Desde hace meses su vida se dividía entre Estados unidos y México y recientemente pensaban quedarse un tiempo más en México.

Hubo varios movimientos extraños de sus tarjetas bancarias después de la desaparición, señaló una persona cercana a Guillermo, sin embargo, hasta ahora se desconoce si les robaron dinero o lo transfirieron a otra cuenta.

Julio es amigo cercano al matrimonio

Pareja desaparecida Especial

Julio, amigo de la pareja, habló con Guillermo hace un mes, le explicó que venir a la CDMX era la mejor opción puesto que los servicios de salud en Estados Unidos son muy caros y Zafar enfrentaba actos de racismo constantemente. Dos días después de la desaparición del matrimonio le mandó un mensaje que apareció como recibido. Luego el celular fue apagado. Y no se ha sabido nada más de ellos.