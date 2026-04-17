Vecinos de San José Insurgentes exigen frenar obra de vivienda social; denuncian irregularidades

Vecinos de la colonia San José Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez, exigieron este viernes frenar la construcción de un desarrollo habitacional de interés social que, aseguran, incumple normas urbanas y ha provocado afectaciones en viviendas, vialidades y espacios comunes de la zona.

La obra, a cargo del Instituto de Vivienda, inició en 2018 y contempla tres torres de siete niveles. Dos de ellas ya se encuentran terminadas y, en conjunto, el complejo tendrá 48 departamentos.

El predio se localiza en la cerrada Miguel Noreña y José María Velasco, entre avenida Revolución e Insurgentes.

Los inconformes sostienen que el proyecto rebasa la normatividad permitida para la colonia y carece de estudios de impacto ambiental.

“No cuenta con estacionamiento, transgrede todas las normas de altura, densidad y no cuenta con dictamen de construcción ni de impacto ambiental”, afirmó Cristina Rodríguez, vecina del predio, en entrevista con Excélsior.

Añadió que el impacto para la zona ya es visible “con falta de agua y con tráfico en aumento”, y demandó la demolición total de la obra o, en su caso, que se ajuste a la regulación vigente.

El certificado único de zonificación permite únicamente tres niveles en la zona, dijo Pável Lima Martínez, también habitante de San José Insurgentes.

Ellos se están pasando por cuatro niveles y construyendo tres torres, para un uso único de suelo que solo permite construcciones de tres pisos”, sostuvo.

Y alertó sobre la presión adicional que implicaría la llegada de nuevos residentes en una colonia que ya enfrenta problemas de movilidad y escasez de agua.

“Se va a mermar la calidad de vida y aquí en Benito Juárez solo hay un pozo de agua y se ha destinado a Mitihka; nosotros estamos en contra de la corrupción inmobiliaria, venga de donde venga, ya sea para construir edificios de lujo o de interés social, que al final terminan vendiéndose como de lujo”, expresó Lima Martínez.

Los vecinos denunciaron que han recibido amenazas por parte de trabajadores de la construcción cuando han intentado protestar o documentar los avances de la obra.

“Nos dijeron que no iban a detener la construcción, pero si no nos organizamos para frenarlos al rato habrá proliferación de más edificios mal planeados y mal edificados”, señaló Lima.

Los colonos inconformes acudieron este viernes a las oficinas de la alcaldía Benito Juárez para solicitar una reunión con el alcalde Luis Mendoza y pedir su intervención ante autoridades capitalinas.

Pável Lima aseguró que el predio se cedió “en tiempos de Raymundo Collins, cuando estaba frente al INVI, y en esa época el terreno estaba catalogado como polígono protegido”.

“Por eso demandamos que el alcalde funja como enlace y nos represente” y se exhorte al Gobierno a frenar la obra “o se cumpla con la norma”, dijo.

Una comisión de la administración de la alcaldía, encabezada por Adrián González, director general de Vinculación Vecinal Ciudadana, atendió a los colonos inconformes.

El funcionario aseguró a este diario que la construcción fue suspendida temporalmente ayer jueves y aseguró que este día se buscará llegar a un acuerdo con los vecinos para instalar una mesa de diálogo y revisar el caso y buscar una solución.