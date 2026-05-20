Tras nuevo caso de gusano barrenador en CDMX, Congreso lanza campaña

Ante la aparición del segundo caso de Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax), en la Ciudad de México, el Congreso Local lanzó una campaña informativa para alertar a la población sobre la presencia de esta plaga que puede afectar a animales de granja, perros y gatos, así como seres humanos.

Gusano Barrenador Especial

La iniciativa encabezada por la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos presidida por la diputada Judith Vanegas Tapia, advierte que la prevención y la detección temprana son fundamentales para combatir al Gusano Barrenador del Ganado.

Gusano Especial

Casos sospechosos

Las principales recomendaciones para evitar riesgos son revisar diariamente a los animales; limpiar y atender de inmediato cualquier herida, y acudir al médico veterinario ante cualquier signo de infección o presencia de larvas en las lesiones.

Los casos sospechosos del parásito se deben reportar a los teléfonos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica): 800 751 2100 o 55 3996 4462.

Gusano Barrenador Especial

En entrevista con Excélsior, la diputada Judith Vanegas Tapia, adelantó que esta campaña informativa se difundirá por todos los canales oficiales del Congreso de la Ciudad de México, con el fin de evitar la propagación del Gusano Barrenador del Ganado, luego del hallazgo de dos casos en un perro dóberman y un perro pastor australiano en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco, respectivamente.

Piden no alarmarse

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"No queremos alarmar a la sociedad, esto está controlado en la Ciudad de México; lo único que queremos prevenir es la aparición de otros focos en algún lugar", manifestó.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, recordó que el jueves pasado presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México un Punto de Acuerdo para exhortar a las 16 alcaldías, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Medio Ambiente, para que, en coordinación con el Senasica, implementen campañas y programas informativos de difusión y prevención del Gusano Barrenador del Ganado.

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"Es necesario trabajar en la creación de comités interinstitucionales con la participación de las secretarías, la población en general y los productores en las zonas rurales, en el suelo de conservación de la Ciudad de México, donde existe presencia de ganado y animales de granja", detalló.

La también integrante de la Comisión de Bienestar Animal, destacó que los perros y gatos en situación de calle, son un foco de atención para evitar que la plaga se siga extendiendo en la Ciudad de México.

De acuerdo con datos del Senasica, existen en México 25 mil 261 casos acumulados de Gusano Barrenador del Ganado, siendo los perros, los segundos animales más afectados con cuatro mil 689 casos y los gastos en octavo lugar con 141 casos.

*bb