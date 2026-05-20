GAM es la alcaldía con más obra pública en CDMX: Lozano

La alcaldía Gustavo a Madero, donde se han invertido 3 mil 93 millones de pesos en obra pública y se han construido tres Edenes, Espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez “es la alcaldía con más obra pública en la Ciudad de México, duela a quien le duela. La alcaldía con más reducción de los delitos de alto impacto” dijo el alcalde Janecarlo Lozano, durante su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México.

Afirmó que la GAM no tuvo subejercicio en 2025: “hemos tenido grandes resultados porque más allá de recibir presupuesto autorizado por este Congreso, nosotros no malgastamos el dinero del pueblo, no derrochamos en simulaciones”.

Congreso de la Ciudad de México

Frente a diputados de Morena, PT, PVEM, PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, Lozano expresó que a través de la inversión en obra pública “estamos demostrando que el norte de la Ciudad es un referente de transformación urbana, rompiendo la vieja idea del ‘sur bonito y el norte olvidado”.

Y afirmó que la oposición quiere politizar el discurso “y decir que estamos ajolotizando la Ciudad de México, pues yo lo digo con orgullo: claro que estamos ajolotizando la ciudad, si existiera en el diccionario, una definición de ajolotizar sería transformar más profundo, transformar de raíz, llevar justicia territorial, convertir los espacios públicos olvidados”.

Así lo dijo mientras afuera del Congreso de la Ciudad de México, alrededor de 700 personas, muchos de ellos gritaban "¡Es un honor estar con Janecarlo hoy!" llevaban banderas y pancartas.

En Congreso de la Ciudad de México

CONSTRUCCIÓN DE EDENES

Detalló que este año se han construido tres Edenes, que son espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez y son “una política pública de justicia territorial y reconstrucción del tejido social en el norte de la Ciudad, llevando esperanza, convivencia, cultura, deporte y felicidad.”

Y comentó que el Edén Mestizaje, pasó de ser un espacio tomado por la delincuencia a un espacio de esparcimiento, juegos, deporte y cultura, donde hay 30 mil metros reforestados. También se inauguró el Edén Juventino Rosas “que cobra todavía más significado por haberse construido en Cuautepec, uno de los territorios históricamente más olvidados y complejos de la Ciudad.”

Y el Edén Naturaleza que tiene un bosque urbano de 20 mil metros cuadrados; zoológico interactivo, senderos, áreas deportivas, espacios culturales.

Y dio a conocer que en los próximos días se inaugurará el primer centro de cuidados y bienestar para la mujer, construido en un espacio de mil 800 metros, que contarán con CENDI, lavandería pública, comedor comunitario, médico general, ginecología, psicología, farmacia gratuita, bebeteca, entre otras áreas.

La GAM es la alcaldía con más kilómetros de senderos seguros construidos, dijo el alcalde ante las comisiones unidas, pues hay 86 kilómetros de senderos y anunció que “este año el compromiso con ustedes es que GAM se convertirá en la alcaldía con más senderos seguros del país”.

SEGURIDAD

En materia de seguridad, detalló que el primer Centro de Inteligencia en la historia de Gustavo A. Madero, tiene 4 mil 500 cámaras de última generación, lector de placas y reconocimiento facial, hay más de mil 500 totems distribuidos en toda la alcaldía y 112 patrullas nuevas.

En cuanto a la situación de seguridad, Lozano expuso que en 2025 la GAM fue la alcaldía “que más disminuyó los delitos de alto impacto y en el primer trimestre de 2026, GAM se consolida como la alcaldía, nuevamente, que más redujo los delitos de alto impacto en la capital.”

Además, detalló que “2025 quedará como el año con menos homicidios en toda la historia de Gustavo A. Madero, con una reducción del 74%, respecto a la etapa más violenta de nuestra alcaldía y una disminución del 31% respecto al año anterior.”

Y dio a conocer que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), desde el primero de octubre del 2024 a la fecha, se ha logrado una reducción del 9.5% en la percepción de inseguridad en la GAM.

Detalló que se han retirado mil 50 chelerías del espacio público y cerraron 400 giros negros.

En cuanto a los apoyos que otorga la alcaldía, Lozano expuso que Orgullo GAM, son becas deportivas para deportistas de alto rendimiento y son de hasta 72 mil pesos.

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