Darán nuevo uso a ludoteca 'abandonada' en colonia Santa María la Ribera 

La Alcaldía Cuauhtémoc le dará un nuevo uso al inmueble ubicado sobre la calle José Antonio Alzate que vecinos de la colonia Santa María la Ribera recientemente reportaron como "abandonada" por los ex alcaldes Néstor Núñez y Sandra Cuevas, e invadida por personas en situación de calle.

"Este espacio fue entregado en la administración, cuando nosotros entramos, cuando entró la Alcaldesa, como una bodega para el área de cultura. En ningún momento hemos recibido algún tipo de denuncia", aclaró a Excélsior/Imagen la directora general de Cultura y Educación de la Cuauhtémoc, Inbal Miller.

"El lunes vamos a continuar con esta limpieza y mesas de trabajo para decidir cómo puede operar el espacio", agregó.

Excélsior

El lunes, Imagen Noticias dio a conocer denuncias de vecinos que estaban inconformes con el abandono de la ludoteca, la cual aseguraron servía como un lugar para que los niños aprendieran actividades y los adultos mayores jugaran ajedrez, entre otras cosas.

"Servía de momento para reunir a las personas mayores y a los niños", dijo el señor Porfirio Sánchez, asegurando que fue el ex alcalde Núñez quien tomó posesión de la ludoteca bajo la promesa de que entregaría un espacio "mejorado".

Anteriormente, dicen los vecinos, la ludoteca estaba administrada por ellos mismos.

La ex alcaldesa Cuevas aseguró lo mismo, dijo la vecina Claudia Navarro, recordando que la pasada administración sólo pintó el inmueble de azul, le puso una lona con su logo y la dejó abandonada.

"Antes había juegos de ajedrez, antes venías aquí y podías celebrar tu cumpleaños, o sea, había muchas actividades aquí. A nadie le pertenece ahora, nadie se hace responsable y nadie quiere dar una resolución", comentó.

La preocupación de los vecinos también incluye a las personas en situación de calle que usan esta ludoteca de refugio, ya que, acusan, hacen sus necesidades dentro.

"Algo intolerable. El olor. Un lugar tan hermoso, y algo que quisiéramos que existiera para nuestros niños, ya no existe", dijo la señora Navarro.

Limpieza a la ludoteca

La alcaldía que dirige Alesandra Rojo de la Vega aseguró que ya puso cartas en el asunto y comenzó con una limpieza al inmueble.

Posteriormente se entablaron mesas de diálogo esta semana para incluir a los vecinos en el nuevo propósito de la ludoteca.

Sobre la petición de algunos vecinos de regresarles control del inmueble, Miller aseguró que "Como tal regresarlo no es una posibilidad, más bien es involucrarlos para el uso adecuado del espacio".