Motociclista muere al derrapar su motocicleta en Álvaro Obregón

Una mujer perdió la vida luego de derrapar la motocicleta en la que viajaba sobre avenida 5 de Mayo, en la colonia Lomas de Tarango, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba sin casco de protección, cuando perdió el control del vehículo y terminó derrapando sobre la cinta asfáltica.

Tras la caída, la mujer sufrió una grave lesión provocada por un fragmento de tronco de árbol que se le incrustó en la garganta tras entrar por la boca, lo que le ocasionó la muerte.

Paramédicos que acudieron al lugar, pero solo confirmaron la ausencia de signos vitales de la motociclista, por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) del sector Plateros.

Peritos de la Fiscalía capitalina realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

*DRR*