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Expropian predio en el Centro de la Ciudad de México

En un decreto publicado hoy en la Gaceta Oficial se informa que la expropiación del predio es en beneficio del Instituto de la Vivienda.

Por: Jonás López

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Predio fue expropiadoEspecial

El Gobierno de la Ciudad de México expropió el predio Avenida Pino Suárez 51 ubicado en el Centro Histórico.

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Las uniformadas llegaron a bordo de varias camionetas de la SSC con equipo de protecciónFoto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

En un decreto publicado por la Jefatura de Gobierno este martes en la Gaceta Oficial se informa que la expropiación del predio es en beneficio del Instituto de la Vivienda (Invi).

Se expropia a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para el mejoramiento de los centros de población a través de la ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular”, indica la publicación.

El predio mide 337.25 metros cuadrados y cuenta con uso habitacional mixto.

Se ubica a cuatro calles de la Plaza de la Constitución.

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