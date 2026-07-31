Exigen frenar apertura de bar en el corazón de Lomas de Chapultepec

Vecinos de Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se manifestaron este viernes en el cruce de Monte Everest y Monte Athos, para rechazar la apertura de bar en el predio ubicado en Monte Everest 705, al considerar que viola el uso de suelo habitacional vigente en la zona.

Con pancartas y consignas, integrantes de la organización RADAR (Red en Alerta para la Democracia, el Ambiente y la Participación) advirtieron que el inmueble pretende operar inicialmente como un piano bar y posteriormente convertirse en un centro nocturno.

De avalarse, se estarían violando las disposiciones del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec.

Lomas no está en venta ni a merced de intereses particulares”, enfatizaron.

Foto: Estrella Josento | Cuartoscuro

Tras el bloqueo, en un posicionamiento público, los colonos advirtieron que la eventual apertura del negocio generaría varias afectaciones, entre ellas el ruido durante la madrugada, saturación vial por servicios de valet parking, presencia de escoltas, incremento en el consumo de alcohol y riesgos para la seguridad de los residentes.

Asimismo, alertaron que autorizar este tipo de establecimientos sentaría un precedente para modificar la vocación residencial de Lomas de Chapultepec y replicar problemáticas urbanas que, aseguraron, ya enfrentan otras zonas de la capital.

En 2021, luego de un proceso de consulta vecinal y trabajo conjunto con autoridades, se ratificó el carácter “estrictamente habitacional de la colonia”, Lomas de Chapultepec, recalcaron los inconformes.