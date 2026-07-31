Lluvias provocan encharcamientos y caída de árboles en alcaldías de CDMX

Las lluvias de intensidad moderada a fuerte que se registraron la tarde y noche de este viernes ocasionaron diversos encharcamientos, caída de árboles y desprendimiento de ramas en alcaldías del norte, sur y poniente de la Ciudad de México, aunque sin afectaciones mayores.

En la Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, se registraron lluvias ligeras acompañadas de chubascos, mientras que en Tlalpan y en zonas altas de Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, se registró lluvia intensa, acompañada de actividad eléctrica, dejando encharcamientos de hasta cien metros de espejo en vialidades como Periférico, Tlalpan e Insurgentes.

El Heroico Cuerpo de Bomberos atendió diversas emergencias relacionadas con árboles y ramas derribadas, lo que se debió al reblandecimiento del suelo y las rachas de viento que acompañaron a la lluvia.

En la colonia Del Gas, en Azcapotzalco, los vulcanos realizaron el seccionamiento y retiro de un árbol de aproximadamente 12 metros de altura que se encontraba desprendido de su base.

Foto: Especial

En Coyoacán, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, fue retirada una rama de alrededor de 10 metros de longitud; mientras que en la colonia Cantera Puente de Piedra, en Tlalpan, los bomberos trabajaron en el retiro de un árbol de aproximadamente 20 metros que cayó sobre una vivienda tras desprenderse de su base, en todos estos casos no hubo reporte de lesionados.

Asimismo, servicios de emergencia acudieron al exterior del Conalep Tlalpan para atender la caída de otro árbol que obstruyó parcialmente la zona, sin que se reportaran daños a personas.

El Heroico Cuerpo de Bomberos atendió diversas emergencias relacionadas con árboles y ramas derribadas Foto: Especial

Ante las condiciones meteorológicas, la SGIRPC mantiene activa la Alerta Amarilla por precipitaciones fuertes, con acumulación de entre 15 y 29 milímetros de lluvia y posible caída de granizo en las 16 alcaldías, para el resto de la noche.

Ante ello, Protección Civil recomienda a la población evitar transitar por zonas inundadas, mantener limpias las coladeras y extremar precauciones al conducir debido a la presencia de objetos arrastrados por el agua o ramas caídas.