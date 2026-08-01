Transportistas incumplen acuerdos para aumento de tarifa

A nueve meses de haberse autorizado el alza a la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México, los operadores incumplen con las medidas de mejora a las que se comprometieron ante el gobierno capitalino como condición para aplicar el ajuste en el costo del pasaje a partir del 1 de noviembre de 2025.

Recorridos realizados durante varios días por distintas zonas de la metrópoli permitieron verificar que las anomalías prometidas a erradicar persisten de manera cotidiana.

Los concesionarios y choferes continúan prestando servicio sin portar uniformes, con vidrios polarizados, en vehículos con fallas físicas, a exceso de velocidad, alterando los derroteros autorizados, con música a un volumen excesivo y acompañados de los llamados cacharpos.

Consultada al respecto sobre esta problemática generalizada, la Secretaría de Movilidad (Semovi), encabezada por Héctor Ulises García, no proporcionó la cifra de transportistas sancionados por violar los acuerdos firmados o incurrir en faltas al Reglamento de Tránsito y a la Ley de Movilidad.

Para los usuarios del servicio, el diagnóstico es uniforme: la mejora prometida no se ha concretado y las autoridades capitalinas han sido omisas en la vigilancia y sanción de las faltas, situación que atribuyen en parte a la persistencia de malas prácticas administrativas en el sector.

“Siempre han hecho lo que quieren y el gobierno no hace nada, la verdad, bueno el gobierno no tanto, simple y sencillamente el Instituto de Verificación Administrativa (Invea). La Ruta 5 tiene muchas fallas muchos accidentes y nunca la sancionan porque regalan dinero a la Secretaría de Movilidad o a Invea”, acusó José Antonio Macías, usuario en la alcaldía Álvaro Obregón.

INCUMPLIMIENTOS

Unidades en mal estado físico y mecánico, con suciedad y cristales o parabrisas polarizados.

Acompañados de asistentes no autorizados, conocidos como cacharpos.

Choferes sin el uniforme reglamentario: pantalón oscuro y camisa blanca.

Conducción a exceso de velocidad, alteración o abandono de derroteros oficiales y obstrucción vial.

Música a volumen excesivo, falta de mantenimiento en pasamanos, timbres, luces y frenos.

Falta de reportes o transparencia por parte de la Semovi e Invea respecto a las sanciones.

Usuarios señalan que las unidades de transporte viajan a exceso de velocidad, alterando los derroteros autorizados, con música a un volumen excesivo y acompañados de los llamados cacharpos. Jonás López

COMPROMISOS EN EL OLVIDO

El incremento tarifario otorgado el 1 de noviembre de 2025 fue de 1.50 pesos.

En su momento, la Semovi justificó la medida al argumentar que el ajuste buscaría fortalecer la calidad del servicio, facilitar la sustitución y mantenimiento de la flota vehicular, garantizar la capacitación continua de los conductores y transitar hacia un modelo operativo ordenado y sustentable.

COMPROMISOS

Portar licencia Tipo C visible y eliminar polarizados.

Portar licencia Tipo C visible y eliminar polarizados. Contar con seguro de responsabilidad civil vigente y exhibir el número de placa en la cromática.

Garantizar el funcionamiento de cámaras de videovigilancia, botones de auxilio y sistemas GPS.

Garantizar el funcionamiento de cámaras de videovigilancia, botones de auxilio y sistemas GPS. Exhibir de forma permanente y en un lugar visible la tarifa autorizada en unidades, bases y terminales.

Exhibir de forma permanente y en un lugar visible la tarifa autorizada en unidades, bases y terminales. Realizar revisiones periódicas en frenos, llantas, luces y puertas.

Realizar revisiones periódicas en frenos, llantas, luces y puertas. Mantener las unidades en óptimas condiciones de higiene.

Portar uniforme institucional y acudir a programas oficiales de capacitación para la atención al pasajero.

Entre las obligaciones asumidas por los concesionarios figuraba la exhibición permanente y en lugares visibles de la tarifa autorizada tanto en terminales como dentro de los vehículos, además de asegurar una experiencia de viaje más segura para la ciudadanía.

En el rubro de seguridad, los operadores se comprometieron a portar la licencia Tipo C vigente en un lugar visible, retirar cualquier tipo de polarizado en cristales, mantener pólizas de seguro de responsabilidad civil vigentes y ostentar el número de placa correctamente impreso en la cromática.

De igual forma, debían dar mantenimiento constante a sistemas de frenado, llantas, luces, puertas y pasamanos, asegurando el funcionamiento operativo de cámaras de videovigilancia, botones de auxilio y unidades GPS.

Asimismo, los acuerdos contemplaban la obligatoriedad de que los conductores vistieran uniforme compuesto por pantalón oscuro y camisa blanca, mantuvieran las unidades en óptimas condiciones de higiene y asistieran a los programas oficiales de capacitación técnica y de atención a pasajeros.