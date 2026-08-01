Procesan a 4 por secuestro agravado en CDMX; dos son mujeres

Cuatro presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada al secuestro fueron detenidos y vinculados a proceso por su probable participación en el plagio de un hombre ocurrido en marzo pasado.

Los imputados, identificados como Dulce “N”, Beatriz “N”, César “N” y Eduardo “N”, fueron aprehendidos por agentes de la Policía de Investigación en distintos puntos del Valle de México y permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las indagatorias por el delito de secuestro agravado, informó la Fiscalía General de Justicia capitalina.

La dependencia precisó que el 9 de marzo pasado, la pareja de la víctima denunció su desaparición tras perder contacto con él un día antes. Horas más tarde, el hombre regresó a su domicilio con huellas de violencia.

Inicialmente fue llevado a una bodega ubicada en la colonia Tepeyac Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde presuntamente fue amenazado y agredido por los ahora imputados, quienes serían familiares de la pareja de la víctima, de acuerdo con la carpeta de investigación.

Posteriormente, habría sido trasladado a distintos inmuebles en el municipio de Cuautitlán Izcalli y obligado a contactar a su madre para exigir la entrega de dos menores de edad. Finalmente, el hombre fue liberado el 9 de marzo en la colonia Lago de Guadalupe.

Las investigaciones incluyeron el análisis de videograbaciones del sistema C5, así como diligencias de reconocimiento e identificación, elementos que permitieron a la Fiscalía obtener las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. Las capturas se realizaron el 23 de julio pasado.

Dulce “N” y Beatriz “N” fueron ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza; César “N” en Gustavo A. Madero, y Eduardo “N” en Ecatepec, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía mexiquense.

Durante la audiencia celebrada el jueves, un juez de control consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para vincular a proceso a los cuatro imputados, imponerles prisión preventiva y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.