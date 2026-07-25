Vecinos alcanzan acuerdo y repliegan plantón en colonia Del Valle

Tras cuatro días de mantener bloqueado el cruce de Matías Romero y Avenida Coyoacán, vecinos de la colonia Del Valle Centro, en la alcaldía al día Benito Juárez, replegaron este sábado el plantón que instalaron para exigir la intervención de las autoridades por el presunto intento de despojo del inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero 18.

El campamento fue trasladado hacia una esquina, entre Matías Romero y Coyoacán, para continuar informando a otros habitantes sobre la reunión, por lo que la circulación en la zona fue restablecida.

La decisión fue tomada poco después de las 14:00 horas, luego de que el gobierno de la Ciudad de México ofreció instalar una mesa de trabajo y confirmó que los colonos serán recibidos el próximo miércoles por la fiscal general, Berta Alcalde Luján y por el secretario de Gobierno, César Cravioto, en la sede central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Hasta el momento, la hora del encuentro no ha sido definida.

El acuerdo se alcanzó después de que la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, acudió al lugar en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para dialogar con los manifestantes.

Durante el encuentro, Urzúa aseguró que la mandataria capitalina está enterada del caso y busca una solución.

La jefa de Gobierno es la que está en antecedente de esta situación y quiere que se solucione lo antes posible. El miércoles va a haber una mesa de trabajo con los vecinos que tengan los expedientes para demostrar que efectivamente hubo un despojo de sus propiedades y solucionar, junto con la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno, esta situación”, afirmó la funcionaria.

Reproducir Los manifestantes, que denunciaron una oleada de despojos en la colonia, se reunirán con la fiscal Bertha Alcalde Luján

Atendieron petición de vecinos

Explicó que la reunión se realizará a petición de los propios vecinos, cada afectado deberá acudir con la documentación que acredite la propiedad de sus inmuebles para revisar caso por caso.

Añadió que uno de los expedientes prioritarios será el relacionado con el inmueble de Matías Romero 18, tras el intento de despojo del 21 de julio, así como otros casos denunciados por vecinos de la colonia, entre ellos el del inmueble ubicado en el número 57 de cerrada de Matías Romero.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Los conocemos muy bien y esos son uno de los casos que los vecinos van a llevar”, dijo.

Uno de los representantes del movimiento confirmó que, como muestra de buena voluntad, liberarían de inmediato la circulación, además de replegar las carpas hacia la banqueta para liberar la vialidad.

Nos vamos a replegar. Se va a liberar la vialidad de Coyoacán. Lo que estábamos esperando era una reunión con la fiscal. El miércoles seremos recibidos por la fiscal y por la Secretaría de Gobierno en el búnker”, señaló el vecino.

Adriana González Camarena, quien, como publicó Excélsior, también ha denunciado la invasión de un inmueble familiar en la calle de Martín Mendalde, agradeció la intervención de la secretaria de Protección Civil y pidió que el compromiso quedara formalizado.

Que quede muy claro que el miércoles la fiscal nos va a recibir a los afectados con documentación para demostrar la propiedad de nuestros domicilios. Hay un compromiso de que habrá acciones por parte de la Fiscalía”, expresó.

Myriam Urzúa respondió que en las próximas horas se informaría el horario del encuentro.

Les vamos a dar la hora, es el miércoles, en el búnker para que los vecinos que han sido afectados se presenten con su carpeta de investigación. La reunión podía ser hoy o el domingo, lunes o martes, pero los vecinos pidieron que fuera el miércoles”, afirmó Urzúa en entrevista.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Identifican a presunta responsable

El plantón inició el miércoles, luego de que vecinos denunciaron el presunto intento de despojo de la vivienda ubicada en Matías Romero 18.

De acuerdo con Dane, la propietaria, una mujer identificada por los colonos como Virginia Vázquez García habría ingresado al inmueble.

Aunque la mujer, identificada como mediador privado en el Centro de Justicia Alternativa en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, fue detenida inicialmente, recuperó su libertad, lo que detonó la protesta.

Los vecinos sostienen que el caso no es aislado, ya que existen al menos otros 50 presuntos intentos de invasión de inmuebles en la colonia Del Valle.