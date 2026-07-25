Trabajos para reparar drenaje provocan fuga de gas en Tlalpan

Una excavación para drenaje provocó una fuga de gas natural en calles de la colonia Toriello Guerra, de la alcaldía Tlalpan.

La fuga provocó la movilización de servicios de emergencia y la evacuación de dos trabajadores, pero no se reportaron personas lesionadas, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Servicios de atención de emergencias, laboraron en Puente de Piedra y Chimalcoyotl, colonia Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, donde al realizar trabajos de reparación de drenaje, se registró una fuga de gas natural por ruptura de tubería de 63 milímetros”, indicó la dependencia.

Foto: Especial

Para detener la fuga se realizó una reparación provisional, en tanto acudía el personal especializado del proveedor de gas.