Incendio de estufa provoca quemaduras a adulto mayor en 40% del cuerpo

Un adulto mayor sufrió quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo, luego de un incendio en la cocina de una vivienda.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado cerca del cruce de Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Central, en la colonia Tepalcates de la alcaldía Iztapalapa, reportó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado cerca del cruce de Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Central Foto: Especial

En un inmueble de planta baja y un nivel, se quemó un cuarto de nueve metros cuadrados (cocina). Paramédicos del SAMU atendieron a un hombre de 76 años por quemaduras de primer y segundo grado en 40 por ciento de la superficie corporal; fue trasladado al hospital”, informó la dependencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos extinguieron el incendio y personal de la SGIRPC delimitó el área de manera preventiva y recomendó algunas medidas de prtección a los habitantes del lugar.