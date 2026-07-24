Avanza pesquisa por intento de despojo en colonia Del Valle

La propietaria del predio ubicado en Cerrada de Matías Romero 18, en la colonia Del Valle Centro, compareció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y de Protección Urbana (Fedapur) para ampliar su denuncia por el presunto intento de despojo del inmueble, mientras vecinos advierten que mantendrán el plantón instalado cerca del inmueble, hasta que sea detenida la mujer a la que señalan como responsable.

Dane, dueña del predio, dijo en entrevista con Excélsior que entregó videos, fotografías y otros elementos de prueba para fortalecer la carpeta de investigación.

Acudí con la fiscal Francisca Oropeza para ampliar mi declaración. Entregué imágenes, videos y toda la información que teníamos para que pueda continuar la investigación”, explicó.

Dane, dueña del predio Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

La propietaria relató que, además de ratificar su denuncia, descendió al área de periciales, en el búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), en la colonia Doctores, para verificar que el material videográfico pudiera ser descargado e incorporado correctamente al expediente.

Además, agentes de la Policía de Investigación acudieron al inmueble para entrevistar a testigos.

Llegaron cuatro elementos para darle seguimiento al caso. Pedimos a los vecinos que también declararan porque muchos estuvieron presentes esa noche. Nosotros vamos a entregar todo lo que nos pidan, volver a acreditar la propiedad y aportar toda la documentación necesaria”, expresó.

Ratifica nombre de la mujer señalada

Dane confirmó que ratificó a la fiscalía el nombre de la mujer que aparece en los videos ingresando al predio.

Se trataría de Virginia Vázquez García, mediador privado en el Centro de Justicia Alternativa en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, en las imágenes también aparece su hija, Ana Michelle Chía Vázquez.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Ambas aparecen entrando y saliendo del inmueble. Ya corresponde investigarla a la autoridad”, explicó.

Sobre las versiones que circulan en redes sociales respecto a que la presunta invasora habría participado en uno o más casos similares, por los que habría estado presa, Dane afirmó que ni ella ni los vecinos tienen esa información.

Eso tendrá que determinarlo la fiscalía. Nosotros únicamente estamos enfocados en esclarecer lo ocurrido en nuestra propiedad”, dijo.

Predio suma dos intentos de invasión

La Fedapur también deberá investigar un allanamiento ocurrido el 2 de junio, cuando otra persona ingresó al terreno, dijo Dane a este diario.

Ese hecho quedó denunciado y hubo un detenido. Ahora pedimos que se investigue si existe alguna relación entre aquel episodio y el intento de despojo que sufrimos hace unos días”, expresó.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

En el plantón, ubicado en Matías Romero y Avenida Coyoacán, Alicia Camps, una de las vecinas participantes, dijo que la movilización de la fiscalía ocurrió únicamente después de que el caso se difundió en medios de comunicación.

El primer día (martes) nos dijeron que no podían mandar ni una patrulla para cuidar el inmueble. Hoy ya tenemos Policía de Investigación tomando testimonios y una patrulla resguardando el predio. Qué bueno que llegaron, pero esto ocurrió porque el caso se hizo público”.

Camps aseguró que, aunque están abiertos al diálogo, el campamento, instalado desde el miércoles, permanecerá hasta que existan resultados tangibles y se detenga a la presunta invasora.