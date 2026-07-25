Defensa se deslinda de academia militarizada tras muerte de menor en Tamaulipas

Luego del fallecimiento de una menor ocurrido el pasado 16 de julio de 2026 durante actividades organizadas por la academia militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aclaró que no tiene atribuciones para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular este tipo de instituciones educativas.

La dependencia federal emitió un posicionamiento en el que también respondió a versiones difundidas en algunos medios de comunicación que, afirmó, contienen información imprecisa respecto a una supuesta relación con dicho plantel.

La legisladora recordó que el caso de Dafne, registrado en la Academia Militarizada Doenitz, no es un hecho aislado. Alfredo Peña

A través de un comunicado la Defensa explicó que, conforme a lo establecido en su Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008 por decreto de la Presidencia de la República, carece de competencia legal para intervenir en la operación o vigilancia de academias de carácter militarizado que funcionan como instituciones educativas.

Asimismo, recordó que con la entrada en vigor de ese ordenamiento quedaron sin efecto las disposiciones administrativas que se opusieran a dicho marco normativo.

La muerte de Dafne fue reportada la madrugada del viernes 17 de julio en las instalaciones del plantel Foto: Especial

En ese contexto, la institución subrayó que no mantiene ningún vínculo con la academia “Marina Doenitz”, ni con cualquier otro establecimiento de características similares, por lo que rechazó cualquier señalamiento que la relacione con el funcionamiento de esos planteles.

El pronunciamiento fue emitido luego de que el caso generara atención pública tras la muerte de la menor durante las actividades desarrolladas por la citada academia en el sur de Tamaulipas.