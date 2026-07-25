Procesan a operadores del hijo de “El Ojos", fundador del Cártel de Tláhuac

Un juez de control vinculó a proceso a dos presuntos operadores de una célula ligada al Cártel de Tláhuac.

Se trata de Eduardo “N” e Iván “N”, presuntos integrantes de una célula criminal vinculada con Miguel “N”, alias “MK”, quien se encuentra preso en un penal de Coahuila y es identificado por las autoridades como hijo de Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac abatido en 2017.

Según las indagatorias, Eduardo “N” se encargaba de administrar los recursos económicos de la organización, mientras que Iván “N” realizaba tareas relacionadas con la distribución de droga, entregas y cobro de dinero.

Los detenidos están acusados por delitos contra la salud, cohecho y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, tras ser detenidos el 16 de julio, durante una persecución en calles de la colonia Agrícola Metropolitana, de la alcaldía Tláhuac.

Los presuntos delincuentes habrían intentado sobornar a agentes de la Policía de Investigación para evitar su captura.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los agentes de la PDI sorprendieron a ambos cuando comercializaban narcóticos, con otro sujeto que se encontraba a bordo de una motocicleta.

Al notar la presencia de los agentes Eduardo “N” e Iván “N” abordaron un vehículo y emprendieron la huida, lo que originó una persecución que terminó con su captura.

Durante la inspección, los policías aseguraron presuntos narcóticos, 12 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y tres teléfonos celulares.

La fiscalía sostiene que, una vez interceptados, los dos hombres ofrecieron a los agentes el vehículo en el que viajaban, además de aproximadamente 40 mil pesos, para que los dejaran ir.

Los detectives rechazaron el soborno y los pusieron a disposición del Ministerio Público.

Con los testimonios de los agentes que participaron en la detención, así como los dictámenes periciales y otros datos de prueba, el Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de ambos imputados durante la audiencia celebrada el pasado 24 de julio.

Permanecerán en prisión preventiva, mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluye la investigación complementaria, para la cual el juez fijó un plazo de un mes.