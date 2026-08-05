Van de nuevo por pena máxima contra feminicida de 'Polly' Olivares

Mañana está previsto que inicie la reposición del juicio oral en contra de Diego "N", acusado del feminicidio de Fernanda "Polly" Olivares y de la tentativa de feminicidio de Fernanda Cuadra, luego de que el proceso fuera ordenado nuevamente pese a que el imputado ya había sido juzgado y sentenciado en la Ciudad de Méxicio.

Para la familia de Polly y su representación legal, el reinicio del juicio representa una nueva oportunidad para alcanzar una sentencia condenatoria, aunque también implica revivir un proceso que consideran ha significado una nueva forma de revictimización.

Abogada Especial

Odette Muñoz abogada de una de las víctimas indirectas señaló que la reposición del juicio ha sido "dolorosa" para la familia y confió en que, durante esta nueva etapa, se desahoguen las pruebas que ya fueron admitidas para que el tribunal emita nuevamente una sentencia condenatoria contra Diego.

"Esperamos que por fin inicie esta etapa de juicio y que, con el desahogo de las pruebas, se llegue al mismo resultado: una sentencia condenatoria", expresó.

La litigante sostuvo que el acceso a la justicia en casos de feminicidio continúa siendo especialmente complejo para las víctimas y sus familias, quienes deben enfrentar no solo el impacto emocional del crimen, sino también los obstáculos procesales.

Afirmó que la defensa del acusado ha promovido diversos recursos y acciones que, a su consideración, carecen de sustento jurídico y únicamente han provocado retrasos en el inicio de esta nueva etapa del juicio.

Indicó que dichas acciones han sido desestimadas por los tribunales, pero han generado dilaciones que, aseguró, prolongan el sufrimiento de la familia y retrasan el acceso a la justicia. "Lo único que han provocado es un retardo al acceso a la justicia para las víctimas indirectas", sostuvo.

La representante legal explicó que, para los familiares de Polly, la única forma posible de reparación del daño es obtener una sentencia condenatoria, pues el feminicidio es un delito irreparable. "No hay forma de regresar la vida de Polly. La única manera de reparar el daño es encontrar justicia mediante una sentencia condenatoria", afirmó.

Respecto a la sanción, señaló que continuarán solicitando la pena máxima prevista para el delito de feminicidio, la cual puede alcanzar hasta 70 años de prisión, tal como fue condenado en noviembre de 2023.

Aunque representa únicamente a la hermana de Fernanda "Polly" Olivares, indicó que los padres y el hermano de la víctima también buscan que se imponga la máxima condena permitida por la ley.

Fue en noviembre de 2020, cuando Diego atropelló de manera intencional a Fernanda "Polly" Olivares y a Fernanda Cuadra. Como consecuencia de las lesiones, Polly perdió la vida, mientras que Cuadra sobrevivió con graves heridas.