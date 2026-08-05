Gobierno de CDMX debe más de 104 mil 158 millones de pesos

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México se situó en 104 mil 158.4 millones de pesos (mdp).

De ese monto, el Gobierno capitalino le debe 50.3 por ciento a la banca de desarrollo, en particular al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), de acuerdo con datos contenidos en el Informe de Avance Trimestral Enero-Junio 2026 de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

El 39.5 por ciento a la banca comercial, integrada por BBVA (22.8%), HSBC (7.1%), Banamex (5.6%) y Santander (4.0%). A los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios vigentes se les debe el 10.2 por ciento.

Al segundo trimestre de 2026, el servicio de la deuda pública de la Ciudad de México ascendió a 7 mil 485.1 mdp, como resultado del pago de 3 mil 105.3 mdp por concepto de amortizaciones y 4 mil 379.8 mdp de costo financiero.

“El costo financiero de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México se ubicó en 4 mil 379.8 mdp al cierre del segundo trimestre de 2026. Este monto deriva del perfil de créditos contratados para el cual se tiene un costo financiero sostenible”, aseguró la SAF.

La dependencia afirmó que el Gobierno de la Ciudad de México mantiene una política de deuda conforme al compromiso de impulsar finanzas públicas sanas. Y presumió que cuenta con la mayor calificación internacional crediticia a nivel nacional.

“El Gobierno de la Ciudad de México mantiene una política de deuda conforme al compromiso de impulsar finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles para la capital. El financiamiento se destina a proyectos de inversión pública productiva que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía, preservando en todo momento la sostenibilidad de la deuda”, indicó.