Se lo llevan al Cívico por pedir limosna en Metro CDMX y resguardan a su perrito

Policías del Metro CDMX remitieron al Juzgado Cívico a una persona que obstruía el paso de los usuarios y les pedía dádivas en la estación Normal. Además, un perrito que acompañaba al sujeto fue resguardado por la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), reportó este miércoles el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Luego de la difusión de un video en redes sociales donde se indicaba que el sujeto y su perro sólo se resguardaban de la lluvia, el STC aclaró que la remisión fue en atención a un reporte ciudadano. “La intervención del personal de seguridad se realizó en atención a un reporte ciudadano, debido a que una persona obstruía el paso de las y los usuarios y se encontraba solicitando dádivas al interior de la estación Normal de la Línea2.

“Al negarse a retirarse y adoptar una actitud renuente, fue presentada ante el Juzgado Cívico para que la autoridad competente determinara su situación jurídica”, indicó el organismo. El STC agregó que el mismo juzgador solicitó el resguardo del animal de compañía.

“Por instrucción del Juez Cívico, la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC resguardó temporalmente al canino. En todo momento se actuó conforme a los protocolos y con respeto a los derechos de la persona involucrada”, afirmó.