Van más de 2 millones de m² pavimentados en CDMX, informó Brugada

Con una inversión histórica de 4 mil millones de pesos y un avance del 80 por ciento de la meta comprometida de asfaltado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que el programa “Cualli Ohtli” (Buen Camino) ha permitido la pavimentación de 2.8 millones de metros cuadrados de vialidades primarias en la capital.

“Es un programa estratégico para la ciudad, que implica una cantidad muy importante de recursos y que atiende un tema fundamental: la infraestructura de movilidad”, afirmó la mandataria capitalina este lunes en conferencia de prensa.

El programa, que atiende una cuarta parte de las vialidades primarias de la capital, contempla la intervención de 250 kilómetros lineales y una meta total de 3.5 millones de metros cuadrados, lo que equivale —como se planteó desde su arranque— a pavimentar una distancia similar de la Ciudad de México a Querétaro.

Desde el Palacio del Ayuntamiento, Brugada destacó que, a la fecha, los trabajos registran un avance sustantivo gracias a un esquema intensivo de operación que ha implicado 10 mil 920 jornadas nocturnas, organizadas en 52 frentes diarios durante 210 noches.

La jefa de Gobierno puntualizó que la estrategia integral de infraestructura contempla una inversión total de 4 mil millones de pesos en carpeta asfáltica durante 2026, que incluye, por primera vez, un fondo etiquetado de mil millones de pesos para las alcaldías, destinado a la atención de vialidades secundarias en colonias, pueblos y barrios, mientras que el Gobierno capitalino asume la renovación de más de mil kilómetros de avenidas principales.

En materia de sustentabilidad, anunció la instalación de la primera planta de reciclado de asfalto de la ciudad, con la que el material retirado en las obras será reutilizado. “No se desperdicia, se le va a dar una nueva vida; una ciudad inteligente no tira lo que puede transformar”, afirmó.

El programa Cualli Ohtli concluirá su etapa actual a finales de mayo y, tras la temporada de lluvias, en octubre de 2026, dará inicio una nueva fase de pavimentación, en continuidad con su carácter multianual. Este esquema, agregó, permitirá que en un horizonte de tres a cuatro años la Ciudad de México cuente con su red vial principal completamente renovada.