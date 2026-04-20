Ayúdanos a encontrar a los hermanos Ramos Pérez; desaparecieron con dos meses de diferencia

La desaparición de dos adolescentes de la misma familia en un lapso de apenas dos meses mantiene en alerta a vecinos y familiares en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Se trata de Marco Antonio y Heidi Naomi Ramos Pérez, cuyos casos han sido difundidos por autoridades capitalinas para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, Marco Antonio Ramos Pérez, de 16 años, fue visto por última vez el 26 de diciembre de 2025 en la colonia 1A Victoria. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero. Como seña particular, el menor tiene un clavo quirúrgico en el tobillo derecho, lo que podría facilitar su identificación. El día de su desaparición vestía playera blanca con franjas azules, short azul marino, gorra gris con negro y tenis blancos con negro.

Excélsior

Más de dos meses después, el 4 de marzo de 2026, desapareció su hermana Heidi Naomi Ramos Pérez, de 14 años, en la misma colonia. La adolescente tiene una mancha de nacimiento en el pie izquierdo y usa lentes. Al momento de ser vista por última vez, portaba uniforme escolar: pans negro con franjas azules, chamarra negra con azul con logotipos de su escuela y mochila morada.

Ambos casos ocurrieron en la misma zona de la alcaldía Álvaro Obregón, lo que ha generado preocupación entre habitantes y familiares, quienes temen que exista algún vínculo entre las desapariciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente si las investigaciones están relacionadas.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina mantienen activos los protocolos de localización y piden a la población proporcionar cualquier dato que pueda contribuir a encontrarlos.

Si tienes información que ayude a dar con su paradero, comunícate de inmediato a:

📞 55 5484 0430

📧 fiscalia.fipede@fgjcdmx.gob.mx

📧 comisionbusquedapersonas@cdmx.gob.mx

La participación ciudadana puede ser clave en estos casos. Compartir información verificada y reportar cualquier indicio a las autoridades puede marcar la diferencia para que ambos regresen a casa.