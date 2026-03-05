Más de 400 Ateneas acompañarán marcha del 8M en CDMX

Más de 400 mujeres policías del agrupamiento Atenea acompañarán a distancia la mega movilización por el 8M, prevista para este sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se espera la participación de más de cien contingentes feministas.

Las Ateneas encabezará el dispositivo, en el que también participarán policías mujeres de la Subsecretaría de Tránsito, para garantizar la movilidad y seguridad durante la marcha.

Los contingentes partirán a partir de las 10 de la mañana desde distintos puntos de la ciudad, principalmente sobre Paseo de la Reforma, para dirigirse hacia el Zócalo capitalino.

La jefa de Gobierno reiteró el llamado a que la movilización se desarrolle de manera pacífica y en un ambiente de respeto.

“Hacemos un llamado a que la marcha del 8 de marzo se lleve en paz, con respeto y con la posibilidad de que todas las mujeres se expresen libremente”, señaló luego de presentar el informe de seguridad de febrero.

Razones para que Ateneas intervengan

“Buscamos promover y garantizar los derechos de las manifestantes. Para ello habrá un acompañamiento de más de 400 compañeras que darán seguimiento a la marcha a distancia, procurando en todo momento que su presencia no estorbe durante la movilización”, explicó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

El secretario dejó en claro que se actuará “únicamente si se detectan situaciones que puedan representar riesgo para las participantes” en la marcha por el #8M.

“Si se detectara a personas que aporten objetos o porten materiales explosivos o inflamables, procederemos a encausarlas a zonas donde no pongan en riesgo al resto de las manifestantes; se retirarán esos objetos y se permitirá que continúen con su expresión y su movilización”.

Personal de tránsito aplicará cierres viales conforme avance la movilización, así como brigadas de distintas dependencias del gobierno capitalino.

Entre ellas estarán equipos de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de las Mujeres y áreas especializadas en atención de género, encargadas de orientar, dialogar y brindar acompañamiento durante la jornada.

“El objetivo es que haya una expresión libre y que se garantice el derecho a la manifestación, pero también salvaguardar la seguridad del resto de las participantes”, subrayó Pablo Vázquez Camacho.

*DRR*