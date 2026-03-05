Distribución de drogas por aplicaciones no está generalizada: SSC

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, alertó de un nuevo modus operandi mediante en el cual delincuentes utilizan servicios de reparto por aplicación para trasladar droga oculta en paquetes, sin que necesariamente los repartidores conozcan el contenido que transportan.

“Sí existen casos; sin embargo, no se tiene registro de que sea un fenómeno generalizado”, afirmó.

Ello, al hacer un llamado a los repartidores a denunciar cualquier irregularidad que detecten durante los servicios, a fin de que las autoridades puedan rastrear los casos.

“Lo primero es la invitación a los repartidores, sin que implique ponerse en riesgo, a que hagan la denuncia ante la Secretaría o la Fiscalía General de Justicia”, señaló.

Explicó que los datos que puedan aportar, como detalles del viaje, direcciones o características de los pedidos, son clave para iniciar investigaciones.

“Eso nos va a permitir, con los detalles específicos del viaje, donde ellos hayan detectado cualquier irregularidad de los pedidos, poder hacer un rastreo y una investigación al respecto. Es muy importante denunciar los casos con la formalidad necesaria, aportando la información de lo que podamos rastrear”, agregó.

Vázquez Camacho alertó que el uso de servicios de reparto por aplicación ha sido detectado en otros delitos, como el fraude conocido como “la patrona”, una modalidad de extorsión telefónica, donde delincuentes engañan a empleados domésticos o de oficina haciéndose pasar por sus jefes para solicitar dinero, joyas o documentos.

“Hay veces que se han usado también, como saben, en el fraude de la patrona, que sería un tema similar”, indicó.

Para reforzar mecanismos de prevención y denuncia, la SSC mantiene mesas de trabajo periódicas con las plataformas digitales que operan servicios de reparto.

“Nuestra insistencia siempre va a ser con las plataformas a que garanticen la seguridad de quienes colaboran con ellos”, señaló.

Añadió que las propias aplicaciones pueden funcionar como canales para alertar a las autoridades cuando detecten un posible uso indebido del servicio.

“Que a través de las herramientas que tienen estas plataformas se fomente la denuncia o que sirvan también de canal para ayudarnos con esta actividad o cualquier otra, donde haya un mal uso de esta tecnología y de este sistema de entrega de bienes”, concluyó el secretario.

*DRR*