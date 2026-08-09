Brugada inaugura la Utopía “Elena Poniatowska Amor” en Coyoacán

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía “Elena Poniatowska Amor” en la alcaldía Coyoacán y expresó que allí habrá clases de danza, música, así como creación literaria para que “nazcan aquí las Elenas Poniatowskas del futuro, eso es a lo que le apostamos, eso es lo que queremos”.

En el evento, al que asistió la escritora, Brugada detalló que esa Utopía será “un espacio para las y los jóvenes, en particular, para mujeres jóvenes que quieran iniciarse en el noble oficio de la literatura. Elena Poniatowska nos enseñó que la literatura no está al margen de la historia, puede entrar en ella, acompañar sus luchas y rescatar las voces que el poder quiso desdibujar”.

Y recordó que en su obra describió a la “juventud rebelde de Tlatelolco masacrada en el 68 (...) viven mujeres increíbles, libres, creadoras e insumisas como Tina Modotti y Leonora Carrington”.

Durante su intervención, la escritora Poniatowska Amor expresó: “Es muy bonito estar en este lugar hermoso y sólido, que nos va a llevar hacia adelante, que nos va a proteger, nos va a cuidar y nosotros podemos dar lo que somos y tenemos en el corazón”. Estuvo acompañada por su nieto mayor, Lucas Hagerman.

Escritora Elena Poniatowska. Foto: @ClaraBrugadaM

En la Utopía está también el Museo Coyote, con una exhibición inmersiva del universo de Frida Kahlo y Diego Rivera, compuesta por casi 300 imágenes, realidad virtual y galerías multisensoriales, un foro al aire libre con estructura curva violeta y talleres literarios orientados a jóvenes.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Arq. Raúl Basulto Luviano, detalló que los trabajos de obra civil tomaron poco más de un año e incluyeron un dictamen y reforzamiento estructural de la edificación que anteriormente fungía como oficinas bancarias.

Brugada expresó que la obra, erigida en el barrio de San Lucas, implicó una inversión de 242 millones de pesos, tiene casi 20 mil metros cuadrados de infraestructura, beneficiará a 30 mil residentes cercanos y a 130 mil personas de 17 colonias cercanas.

Atención a la salud

Brugada detalló que allí estará el primer centro comunitario público y gratuito especializado en el tratamiento del Parkinson en la capital. Además, se ofrecerán estudios de laboratorio gratuitos, odontología, ginecología, pediatría, mastografía, apoyo psicológico, fisioterapia, terapia ocupacional y de lenguaje.

En cuanto al Sistema Público de Cuidados, la Utopía está equipada con comedores populares, lavanderías, centros de desarrollo infantil, casas de día para adultos mayores, gimnasio, agencia de empleo, tienda de productos sostenibles, área de atención a la violencia de género y una tortillería que elabora alimento con maíz criollo nativo cosechado en los suelos de conservación de la Ciudad de México.

Al evento asistieron el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II; la coordinadora de la Brigada Para Leer en Libertad, Paloma Saiz Tejero; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez; la senadora y presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Lauritzel Castillo Juárez, y el productor Epigmenio Ibarra, entre otros funcionarios.