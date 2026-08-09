Iztacalco transforma sus colonias con más de 11 mil acciones de mantenimiento

De septiembre de 2025 a julio de 2026, la alcaldía Iztacalco ha otorgado más de 11 mil 23 trabajos de mantenimiento urbano como parte de la acción institucional “Comunidad Segura”, una estrategia enfocada en atender de manera directa las necesidades de la población. Adicionalmente, las autoridades locales han ejecutado más de 335 intervenciones en espacios públicos como parques, jardines y camellones, con el objetivo prioritario de fortalecer la seguridad, la convivencia comunitaria y la calidad de vida de las y los vecinos.

La alcaldesa Lourdes Paz destacó el impacto social de estas labores al señalar que la recuperación de los espacios públicos es fundamental para devolver la tranquilidad a la población. Sobre el programa "Manita de Gato", la funcionaria puntualizó: “no solo se limpia o se rehabilita espacios; se reconstruye el tejido social y demuestra que cuando gobierno y ciudadanía trabajan juntos, es posible transformar las colonias”.

Coordinado por la Dirección General de Participación Ciudadana, este esfuerzo permanente opera en las 57 unidades territoriales de la demarcación mediante trabajos integrales de desazolve, bacheo, balizamiento, poda de árboles en riesgo, reparación de luminarias y retiro de cascajo. Hasta el momento, las obras han concluido con éxito en diez colonias, entre las que destacan El Rodeo, Tlazintla, Fraccionamiento Coyuya, Cuchilla Agrícola Oriental y Santa Anita.

El acercamiento territorial ha sido pieza clave del proyecto, pues las brigadas de la demarcación realizaron recorridos casa por casa en 12 mil 90 domicilios pertenecientes a 200 secciones territoriales para dar a conocer la oferta de servicios gratuitos. Por otro lado, mediante el vertiente "Manita de Gato a tu Escuela", se han rehabilitado 13 planteles educativos con mantenimiento hidráulico, pintura y cursos de Protección Civil. Con estas acciones, la administración local reafirma su compromiso de mantener una infraestructura urbana funcional y ordenada.