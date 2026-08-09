Jardín Hidalgo fortalece su biodiversidad con especies nativas

Con la siembra de nuevas especies florales nativas y endémicas en el tradicional Jardín Hidalgo, la alcaldía Coyoacán concluyó la remodelación integral del centro histórico de la demarcación. La estrategia transformó el espacio entre el Palacio de Cortés y la parroquia de San Juan Bautista en un gran jardín polinizador, logrando erradicar plagas de roedores y fauna nociva que afectaban a los habitantes para dar paso a la llegada constante de abejas, abejorros, colibríes, mariposas y ardillas.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar explicó que la decisión de intervenir el espacio obedeció a la necesidad de generar vida natural con especies botánicas originarias de Los Pedregales, protegiendo a los insectos polinizadores como parte fundamental del patrimonio biocultural de la zona. De igual manera, enfatizó que la rehabilitación busca mejorar la imagen urbana, procurar la protección de la naturaleza, evitar la presencia del comercio informal y restringir el acceso de mascotas a las áreas ajardinadas.

Las direcciones generales de Obras y Servicios Urbanos reportaron la introducción de vegetación perteneciente a la familia de las Lamiacias, destacando ejemplares de Salvias, Lantanas y Agastaches Mexicanas, especies caracterizadas por sus hojas aromáticas y su alta capacidad para la atracción de polinizadores, compartiendo familia botánica con la menta, la albahaca y el romero.

Vecinos y visitantes del centro histórico han confirmado el cambio radical en el entorno ecológico del sitio, donde diariamente acuden miles de especímenes desde primeras horas del día para alimentarse del néctar. Las autoridades locales remarcaron que el proyecto consolida un entorno multicolor y seguro que devuelve la biodiversidad original a la demarcación, posicionando al Jardín Hidalgo como un refugio clave para la conservación ambiental en la Ciudad de México.