Lluvias vuelven a inundar Topilejo: agua alcanza 60 cm y afecta viviendas

Nuevamente, calles del pueblo San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, se inundaron debido a la lluvia que cayó este domingo en la zona.

Para las 17:00 horas ya se habían acumulado 36.25 milímetros de lluvia, equivalentes a 36.25 litros por metro cuadrado.

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que atendió encharcamientos de hasta 60 centímetros de tirante y reportó afectaciones en algunas viviendas por ingreso de agua.

“Atendimos un encharcamiento de agua pluvial en el Pueblo San Miguel Topilejo, en @TlalpanAl, en un área aproximada de 500 metros de longitud, con un tirante de 60 centímetros, afectando algunos domicilios. Realizamos labores para abatir el nivel del agua”, indicaron los vulcanos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos mantenía la tarde de este domingo la Alerta Amarilla por lluvias en alcaldías como Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Para las 17:00 horas ya se reportaban lluvias en Cuajimalpa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.