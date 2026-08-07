Brugada entrega apoyos a alumnos de secundaria para compra de uniformes

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que los jóvenes son la prioridad de su administración, lo anterior al encabezar la entrega de tarjetas de apoyo para la compra de uniformes y útiles escolares.

Si queremos construir una ciudad más justa es importante atender a nuestros jóvenes”, expresó.

La mandataria calificó este programa como “histórico” en la capital del país. “Nace de la convicción de que las niñas y niños de esta ciudad deben tener todo lo necesario para ir a la escuela”, sostuvo.

Se suman 50 mil beneficiarios

Durante los próximos días se sumarán 50 mil estudiantes de secundaria a este programa, quienes recibirán un apoyo de mil 180 pesos para la compra de uniformes, útiles y otros artículos que necesiten para el regreso a clases.

La mandataria calificó este programa como “histórico” en la capital del país Foto: Especial

El gobierno capitalino, detalló, realizó la inversión de 704 millones de pesos. Hasta el momento se han beneficiado a 650 mil estudiantes de escuelas públicas.

El apoyo que hoy estamos entregando es un mensaje a los jóvenes que inician la secundaria. Aquí está el gobierno de la ciudad, creemos en los jóvenes y los vamos a apoyar para que terminen bien la secundaria”, sostuvo.

Además, anunció que en un plazo de dos años estarán renovadas todas las escuelas públicas de nivel básico en la capital.