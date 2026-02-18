Usuarios del Metro ignoran simulacro de sismo metropolitano

En la estación Hidalgo del Metro de la Ciudad de México (CDMX), usuarios ignoraron el simulacro de sismo de este miércoles; se observó en un recorrido.

Estos usuarios siguieron de largo su camino, a pesar de que otro grupo sí acató el ejercicio de protección civil.

Simulacro de sismo en el Metro. Jonás López / Excélsior

Los usuarios que sí realizaron el ejercicio de repliegue fueron únicamente los que recibieron indicaciones de policías o personal del Sistema de Transporte Colectivo.

Las autoridades les pidieron que se replegaran hacia los muros o que no bajaran de los trenes, respectivamente.

¿Por qué no realizaron en simulacro?

Simulacro de sismo en el Metro. Jonás López / Excélsior

Usuarios consultados de por qué no realizaron el simulacro indicaron que no sabían o no escucharon la alerta sísmica.

Yo no sabía que habría simulacro y traigo prisa”, dijo Jorge Rojas, un usuario.

Yo ni escuché la alerta”, agregó Esther Rodríguez, otra usuaria.

Durante el recorrido se constató que dentro de la estación no sonó la alerta sísmica, pero sí en diferentes teléfonos móviles.

Simulacro de sismo en el Metro. Jonás López / Excélsior

Simulacro de sismo metropolitano

La Alerta Sísmica se activó en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) en punto de las 11:00 horas este miércoles 18 de febrero del 2026, como parte del Simulacro de Sismo que ya se había anunciado para este día.

Se trató del primer simulacro de tres que se realizarán este 2026 en ambas entidades y que tienen como fin fortalecer las acciones de prevención y capacidad de respuesta ante un movimiento telúrico.

Para los otros dos ejercicios se desconocen todavía las fechan en que se llevarán a cabo, sin embargo, este simulacro de hoy, 18 de febrero, se realizó exclusivamente para la capital del país y la entidad mexiquense.

*mvg*