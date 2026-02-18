Ofrecerán bomberos rutina de ejercicios a habitantes de CDMX

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México ofrecerá una rutina de ejercicios a los capitalinos que les ayude a mantener una buena condición física.

La rutina será sencilla, se podrá hacer en casa sin necesidad de aparatos o accesorios y con una duración de entre 15 y 20 minutos.

Primer Mega Entrenamiento de Bomberos CDMX. Elizabeth Velázquez

La secuencia de ejercicios se mostrará durante el Primer Mega Entrenamiento que se realizará el domingo en la explanada del Monumento a la Revolución.

El objetivo es compartir una parte de los ejercicios que nosotros hacemos día con día que son para la salud, para que podamos estar mejor y poder desempeñar mejor nuestra labor”, dijo Raúl Cortés, unos de los bomberos instructores.

La actividad también es una forma de acercamiento de los vulcanos con la ciudadanía, agregó Cortés.

Rutina de ejercicios: 20 minutos al día

Edson Ledesma, otro de los bomberos instructores, detalló que la rutina consta de ejercicios como sentadillas, burpees, prees militar, resistencia, entre otros.

Queremos fomentar el deporte, queremos que todas las personas practiquen en su casa, con 20 minutos al día, con estos ejercicios que son relativamente sencillos y que pueden hacer en su domicilio para tener una buena condición”, expresó Ledesma.

Primer Mega Entrenamiento

Al Primer Mega Entrenamiento ya se inscribieron unas mil 200 personas, el único requisito fue tener más de 16 años.

Serán unos 70 bomberos quienes participen en el ejercicio entre instructores, personal médico, entre otras actividades.

Actualmente, los vulcanos a diario se preparan en el Monumento a la Revolución para llegar lo mejor posible al Primer Mega Entrenamiento.

*mvg*