Suena Alerta Sísmica en CDMX y Edomex por Simulacro

La Alerta Sísmica se activó en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) en punto de las 11:00 horas este miércoles 18 de febrero del 2026, como parte del Simulacro de Sismo que ya se había anunciado para este día.

Se trata del primer simulacro de tres que se realizarán este 2026 en ambas entidades y que tienen como fin fortalecer las acciones de prevención y capacidad de respuesta ante un movimiento telúrico.

Para los otros dos ejercicios se desconocen todavía las fechan en que se llevarán a cabo, sin embargo, este simulacro de hoy, 18 de febrero, se realiza exclusivamente para la capital del país y la entidad mexiquense.

Prevención ante sismos reales

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, llamó a la población a participar en los simulacros de sismo que se realizan, puesto que aseveró que son parte de una estrategia local de protección civil que permite evaluar protocolos, tiempos de reacción y coordinación entre autoridades y ciudadanía.

Tenemos que estar muy, muy preparados”, enfatizó la mandataria capitalina.

Sismos en CDMX

Van dos ocasiones en que se activa la Alerta Sísmica en la CDMX en lo que va del 2026. Fueron los pasados 2 y 16 de enero que se suscitaron dos sismos de intensidad 6.5 y 5.2, respectivamente, con epicentro en San Marcos, Guerrero.

En ninguno de los dos sismos se reportaron daños en la capital del país, aunque, en el ocurrido el 2 de enero, se informó del fallecimiento de un hombre por un paro cardiaco, cuando bajaba las escaleras para evacuar luego de la activación de la Alerta Sísmica.

¿Por qué es necesario participar en un simulacro de sismo?

Participar en un simulacro de sismo es fundamental para salvar vidas, reducir riesgos y estar preparados ante una emergencia real, especialmente en zonas sísmicas como la Ciudad de México.

Salva vidas: Permite saber cómo actuar correctamente durante un temblor, lo que reduce accidentes y lesiones.

Permite saber cómo actuar correctamente durante un temblor, lo que reduce accidentes y lesiones. Reduce el pánico: La práctica genera confianza y evita reacciones impulsivas o peligrosas.

Identifica riesgos: Ayuda a detectar zonas inseguras, obstáculos y fallas en rutas de evacuación.

Mejora la organización: Permite coordinar a brigadas, familias, escuelas y centros de trabajo.

Fortalece la cultura de prevención: Promueve hábitos responsables ante desastres naturales.

Reglas básicas de seguridad

No uses elevadores.

No regreses por objetos personales.

Ayuda a personas con discapacidad, niños y adultos mayores.

