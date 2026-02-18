Brugada encabeza Primer Simulacro Metropolitano; realizarán otros dos

En punto de las 11 de la mañana de este miércoles 18 de febrero se llevó a cabo el Primer Simulacro Metropolitano, que activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y el Estado de México.

Se trató del primer ejercicio cívico de este tipo que se realiza en ambas entidades, con el fin de incentivar la cultura de la prevención entre los habitantes de la Megalópolis.

Brugada encabeza Simulacro de Sismo

En la CDMX, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la evacuación del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y salió por la Puerta Cero, acompañada de su mascota, Iztli.

Recuerden que la prevención es nuestra fuerza”, afirmó Brugada Molina antes de abordar un vehículo oficial para dirigirse al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX.

Al llegar al C5, Brugada instaló el Comité de Emergencias en la Sala de Crisis Metropolitana, en la que participan integrantes del gabinete capitalino y representantes de Protección Civil del Gobierno mexiquense y del federal.

Al concluir la evaluación, Brugada presentará los resultados del primer simulacro de la Megalópolis, que tuvo como hipótesis un sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, y a una profundidad de 12 kilómetros.

Fechas de los siguientes simulacros

Durante el simulacro, el llamado circuito peatonal del Zócalo capitalino permaneció cercado con vallas tubulares, las cuales, en caso de una emergencia real, significarían un punto de riesgo para realizar un desalojo de los edificios gubernamentales, advirtieron ciudadanos.

Se trató del primero de tres ejercicios que se realizarán este año.

El segundo simulacro, en el que participará la Ciudad de México en 2026, tendrá lugar el próximo 6 de mayo, mientras que el tercero se llevará a cabo el 19 de septiembre a nivel nacional, como sucede cada año.

