Usuarios disfrutan y aprueban funcionamiento del Tren Insurgente

Mientras el número de pasajeros se incrementa en el Tren Insurgente, la gente también reconoce que después de más de 12 años de obras de construcción, ya era momento de que se inaugurara la ruta completa.

Excélsior recorrió la línea que va de Zinacantepec, en el Estado de México, hasta la estación Observatorio, en la Ciudad de México, se constató la alegría de los usuarios por la culminación del proyecto.

“Es que fueron muchos años, desde que estaban los gobiernos anteriores en el 2014, los trabajos continuaban y se paraban, era desesperante porque todo iba demasiado lento”, dijo la señora Julieta Méndez, que diario viene de Toluca a la capital del país para vender sus productos veganos.

Y es que sí, tras más de una década de obras, retrasos técnicos y cambios de administración, el proyecto conectó finalmente Zinacantepec con la estación Observatorio, en la Ciudad de México, el pasado 2 de febrero de 2026.

Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro

La obra inició con el expresidente Enrique Peña Nieto, continuó con Andrés Manuel López Obrador y ya tuvo su terminación bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Tren Interurbano Insurgente transporta actualmente a más de 20 mil pasajeros diariamente en promedio entre entidad y entidad, con proyecciones de superar los 100 mil usuarios al día en este mismo año.

El trayecto toma entre 40 y 60 minutos, conectando el Valle de Toluca con la zona de Santa Fe, es por eso que los entrevistados expresaron su agradecimiento a que en este sexenio se materializó este transporte público.

“Es que todos los días íbamos y veníamos con el camión llenísimo, a veces hasta con el riesgo de que te asalten, aquí hay comodidad y seguridad”, explicó don Martín Calzada, de 79 años, acompañado de su esposa.

El tren México-Toluca cuenta con siete estaciones, que son Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.

