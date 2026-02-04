Cámaras captan a falsos barrenderos de CDMX en asalto a casa en la GAM

Falsos barrenderos que portaban el uniforme del personal de limpia del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), fueron captados por las cámaras de seguridad durante el asalto a una casa ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Una mujer fue víctima de los hombres que se disfrazaron como trabajadores de limpieza para pasar desapercibidos cuando deambulaban afuera del domicilio en donde se registró el atraco.

Fue en la avenida 611, colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección en donde ocurrió el robo que ya es investigados por autoridades capitalinas.

Video de falsos barrenderos durante asalto en la GAM

Falsos barrenderos de CDMX durante asalto. Especial

El video en donde se observa cómo ocurrió el asalto fue difundido a través de redes sociales y ha resonado entre los usuarios por la forma en que se ejecutó.

Las imágenes muestran a dos sujetos con el uniforme color anaranjado y logotipos del Gobierno de la Ciudad de México barriendo la banqueta, con escobas en mano.

En poco segundos, llega una mujer y se dirige a la puerta de su domicilio, mientras intercambia palabras con uno de ellos, aparentemente en forma de saludo.

Cuando abre la puerta de su vivienda, uno de los hombres que aparenta barrer, corre hacia el inmueble dando alcance a la mujer.

Cámaras de seguridad al interior del hogar, dejan ver cómo entran a la casa y uno de ellos amaga a la víctima con un arma de fuego, mientras que le da la orden a su cómplice para cerrar la puerta.

La mujer es jaloneada y sometida por uno de los sujetos, en tanto el otro abre una segunda puerta en donde presuntamente se encuentra otra persona, momento en que llega un tercer hombre y se mete con los otros para seguir con el asalto.

Investigan robo en San Juan de Aragón

Falsos barrenderos de CDMX durante asalto. Especial

Autoridades de la CDMX investigan el robo, luego de que las grabaciones se viralizaran en redes sociales y trascendiera la denuncia de la víctima.

Según refieren, hubo un cuarto implicado en el asalto, que los esperaba afuera del domicilio para ayudarlos a emprender la huida. Se habrían fugado en dos motocicletas rumbo al Estado de México y los uniformes que portaban presuntamente fueron abandonados en el lugar en donde se registró el atraco.

La mujer víctima ha dado declaraciones señalando que los presuntos delincuentes le preguntaron en qué trabajaba y cuando dinero tenía en sus cuentas bancarias, mientras que ella les dijo que se llevaran lo que quisieran.

Señaló que su madre es la que estaba en la casa, misma que también fue encañonada y amenazada por los tres hombres.

*mvg*